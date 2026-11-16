Àlex Corretja pone voz al lado más duro del tenis: "Hay más odio que amor"

El extenista español reflexiona sobre el impacto de la salud mental en el deporte de élite a raíz del caso de Alexander Zverev y recuerda los sacrificios personales que marcaron su propia carrera, desde las ausencias familiares hasta una juventud condicionada por la competición

Ganar millones, viajar por todo el mundo y competir en los torneos más importantes del planeta. Desde fuera, la vida de un tenista de élite, como casi la de cualquier deportista, puede parecer un privilegio, pero Àlex Corretja conoce bien lo que se esconde detrás. El que fuera número dos del mundo ha querido poner voz a una realidad que, a su juicio, no siempre se entiende: el éxito deportivo no garantiza el bienestar personal. Para explicarlo, ha recuperado el caso de Alexander Zverev, que hace algo más de un año sorprendió al mundo del tenis al hablar abiertamente de sus problemas emocionales.

"Muchos creen que si ganas diez millones al año no te puedes quejar", señaló Corretja en una entrevista con La Razón. El catalán, que defendió públicamente al alemán, considera que disfrutar de una situación privilegiada no invalida lo que uno pueda estar atravesando. "Él sabe que es un privilegiado, pero está hablando de algo que siente y es bueno que lo saque".

Corretja también puso el foco en el papel de las redes sociales y en la facilidad con la que se lanzan ataques desde el anonimato. "Hay más odio que amor. Es más fácil insultar a alguien que decirle que le quieres", lamentó.

El episodio de Zverev se produjo en Wimbledon 2025. Tras caer eliminado en primera ronda, el alemán reconoció que atravesaba un momento complicado que iba mucho más allá de aquella derrota. "Nunca me he sentido tan vacío. Creo que es algo mental. Me siento muy solo a veces y me afecta. Mentalmente he tenido problemas desde el Open de Australia", explicó entonces. También admitió que podía necesitar ayuda profesional y, semanas después, confirmó que había acudido a terapia y que había dedicado tiempo a descansar y estar con sus amigos.

Alexander Zverev / Imago

Corretja ya había tenido una conversación con el tenista que le permitió conocer de primera mano su situación. En la Cadena SER recordó cómo Zverev se acercó a él para explicarle lo que estaba viviendo: "Yo hablé el año pasado con Zverev y él se me acercó y me dijo 'oye, estáis hablando de mí como que no estoy haciendo bien las cosas. Álex, tú no sabes lo que yo estoy sufriendo por algunas cosas en mi vida'. Y a mí me impactó".

Una carrera en el tenis llena de renuncias

El extenista español tampoco habla desde la distancia. Su palmarés, con las ATP Finals de 1998, dos finales de Roland Garros y la Copa Davis conquistada con España en 2000, es el reflejo de una carrera de máximo nivel. Pero detrás de esos éxitos hubo ausencias y sacrificios que todavía recuerda.

Alex Corretja, en su época como jugador / Imago

"No celebras cumpleaños con tu familia, estás fuera de casa desde los 14 años, pierdes gran parte de tu juventud, mueren seres queridos y no puedes ni despedirte ni llegar al entierro...", relató. Una rutina de viajes y hoteles que llegaba a desorientarle incluso al despertar: "Muchas veces te despiertas sin saber dónde estás; me he dado mil hostias contra la pared por levantarme por el lado de la cama que no era, pensando que seguía en otro hotel y otra ciudad".

"Ahora al fin soy solo un tipo normal que juega en el parque con su hija. Y soy feliz", concluyó Àlex Corretja.