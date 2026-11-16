LeBron James supera a Jason Kidd y ya tiene a tiro otro récord histórico de la NBA

El jugador de los Philadelphia 76ers escala hasta la tercera posición del ranking de máximos asistentes de la competición, mientras Luka Doncic firma 43 puntos y los Spurs prolongan su espectacular racha con doce victorias consecutivas

La historia de LeBron James en la NBA sigue sumando capítulos. A sus 40 años, el jugador de los Philadelphia 76ers continúa escalando posiciones en los registros históricos de la competición y ya ocupa el tercer puesto entre los máximos asistentes de todos los tiempos. Su última víctima en esta clasificación ha sido Jason Kidd, al que dejó atrás durante la victoria de los 76ers frente a Indiana Pacers (131-124).

James necesitaba una asistencia para superar las 12.091 que acumuló Kidd durante su carrera y lo consiguió con un pase para VJ Edgecombe. Con 12.092, ya solo tiene por delante a dos nombres ilustres: John Stockton, líder destacado con 15.806, y Chris Paul, que suma 12.552. Una nueva muesca en una trayectoria que parece no tener techo.

El propio LeBron quiso compartir el mérito con quienes han recibido sus pases a lo largo de los años. "Eso significa que he tenido compañeros de equipo extraordinarios. Necesitas compañeros que sean capaces de meter el balón en la canasta. Creo que mi trabajo consiste simplemente en darles el balón en el momento y en el lugar adecuados, para que puedan anotar, ya sea con bandejas, mates, triples, tiros de media distancia o lo que haga falta", explicó después del encuentro.

El alero también reconoció el valor especial que tienen para él este tipo de registros. "Cada vez que aparezco en alguna clasificación histórica de la NBA, me encanta. Me apasiona la historia de este deporte y admiro a los jugadores que estuvieron aquí antes que yo. Es todo un honor", añadió. Su actuación ante Indiana se cerró con 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes.

Doncic vuelve a firmar una exhibición

La jornada también dejó otra actuación descomunal, esta vez con Luka Doncic como protagonista. El esloveno lideró a los Lakers en su triunfo ante Phoenix Suns (123-131), con 43 puntos y nueve asistencias. Los angelinos llegaron a manejar una ventaja de 31 puntos, pero terminaron sufriendo después de que los locales redujeran la diferencia hasta colocarse a solo cinco en el último minuto. Doncic tuvo que regresar a la pista cuando parecía que su trabajo estaba hecho.

El base atraviesa un inicio de temporada espectacular: ha alcanzado o superado los 40 puntos en siete de los doce partidos que ha disputado y presenta una media de 39 por encuentro. Los Lakers, además, encadenan ya ocho triunfos consecutivos.

Los Spurs no levantan el pie

Tampoco aflojan los San Antonio Spurs, que sumaron ante Utah Jazz (102-110) su duodécima victoria seguida. La racha, la mejor de la franquicia en más de una década, tiene como principales referencias a Dylan Harper, autor de 31 puntos y nueve rebotes, y Victor Wembanyama, que aportó 26 puntos y diez capturas. Para Utah, en cambio, el tropiezo supone la duodécima derrota consecutiva.

En el resto de la jornada, Oklahoma City Thunder rompió su serie de tres derrotas al imponerse a Sacramento Kings (103-125), con 37 puntos de Shai Gilgeous-Alexander. Boston Celtics superó con claridad a Dallas Mavericks (131-94), con 32 puntos de Jayson Tatum y nueve de Hugo González. New York Knicks necesitó la prórroga para doblegar a Toronto Raptors (108-112), mientras Houston Rockets arrolló a Washington Wizards (119-147), con 25 puntos de Kevin Durant. Atlanta Hawks y Los Angeles Clippers también sumaron victorias ante Milwaukee Bucks y Charlotte Hornets, respectivamente.