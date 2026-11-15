Deco diseña la nueva defensa del Barça con dos movimientos y un fichaje

El director deportivo azulgrana trabaja en una profunda remodelación de la retaguardia, donde se plantean algunas salidas como las de Alejandro Balde y Jules Koundé, varias incógnitas por resolver y el nombre de Pedro Porro ganando fuerza como objetivo prioritario de cara al mercado invernal

El FC Barcelona ha comenzado a dibujar las líneas maestras de su planificación deportiva y el principal foco de atención está puesto en la defensa. Deco está trabajando en la configuración de una retaguardia que considera que necesita retoques importantes y en la que pueden producirse varios movimientos, tanto de entrada como de salida.

Aparece con fuerza el nombre de Pedro Porro, el lateral derecho que más seduce en los despachos azulgranas y que, según las informaciones que llegan desde Inglaterra, tendría al conjunto catalán como destino prioritario si abandona el Tottenham.

El fichaje del internacional español lleva tiempo sobre la mesa del Barça, pero su situación en Londres y su predisposición a cambiar de aires podrían acelerar los acontecimientos. Fabrizio Romano apunta a un posible movimiento en el mercado de invierno﻿, aunque las negociaciones se presentan complejas por las pretensiones económicas de los 'Spurs'.

Pedro Porro tiene muy buena relación con los jugadores azulgranas de la Selección. / Imago

Pedro Porro, el elegido para reforzar el lateral derecho

El futbolista extremeño tiene claro que quiere dar un nuevo salto en su carrera y conquistar títulos, algo que considera fundamental. Su continuidad en el Tottenham está en entredicho ﻿y el Barcelona se habría situado en lo más alto de su lista de preferencias. El proyecto deportivo azulgrana, la posibilidad de competir por grandes objetivos y el estilo de juego que propone Hansi Flick son algunos de los factores que explicarían su elección.

Además, el interés de la dirección deportiva y del propio entrenador habría terminado de convencer al jugador. Porro no ha escondido que le agrada que un club de la dimensión del Barça se fije en él. En una entrevista concedida al diario Sport, reconoció que ese reconocimiento supone una satisfacción personal para él. "Cuando uno de los mejores clubes del mundo tiene interés en uno, o al menos eso es lo que dice, siempre es bueno, porque seguramente estoy haciendo bien mi trabajo. Hay que seguir en la misma línea".

Pedro Porro es el refuerzo más valorado por la dirección deportiva azulgrana para apuntalar el lateral derecho. / Imago

Sin embargo, su aterrizaje en el Camp Nou dependerá de unas intensas negociaciones con el Tottenham﻿. El club inglés habría llegado a manejar unas pretensiones cercanas a los 70 millones de euros, aunque otras informaciones sitúan ahora su precio en torno a los 50 'kilos', una cantidad que tampoco estaría dispuesto a asumir sin más el Barça, que espera que el contexto contractual y la voluntad del futbolista ayuden a rebajar la operación.

Koundé y Balde, dos incógnitas en la planificación

La posible llegada de Pedro Porro obligaría también a tomar decisiones sobre la actual configuración de la defensa. Una de las grandes incógnitas es Jules Koundé. El francés tiene mercado, especialmente en la Premier League, y su futuro podría abrir una de las grandes operaciones del próximo mercado.

En el Barcelona no descartan que vuelva a desempeñarse como central﻿, una posición en la que ya ha demostrado su capacidad, aunque tampoco se puede descartar una venta si llega una propuesta importante. Su situación condicionará buena parte de los planes de Deco.

También Alejandro Balde ﻿aparece entre los nombres cuya continuidad no está completamente asegurada. El lateral izquierdo ha perdido protagonismo y considera que ha llegado el momento de buscar equipo. Su posible salida abriría un nuevo escenario para una zaga que necesita planificación.

Jules Koundé y Alejandro Balde, normalmente fuera de los planes de Flick esta temporada. / Imago

Brian Fariñas y Cancelo, alternativas para Flick

Mientras estudia posibles incorporaciones, el Barcelona trabaja paralelamente en la renovación de Brian Fariñas. El joven futbolista, teóricamente mediocentro, ha encontrado también oportunidades en el lateral derecho de la mano de Flick, que valora su polivalencia y sus condiciones para adaptarse a diferentes posiciones.

Otra alternativa es Joao Cancelo. El portugués suele actuar en el costado izquierdo, pero también puede desenvolverse por la derecha, lo que le convierte en un recurso interesante para el técnico alemán. A ellos se suma Xavi Espart﻿, una apuesta de futuro que actualmente se encuentra lesionado y al que no se espera de vuelta hasta finales de año.

Deco tampoco descarta otro central

La planificación no se limita a los laterales. El Barcelona también contempla la posibilidad de incorporar otro central, incluso en el mercado de enero, si encuentra una oportunidad que encaje en sus posibilidades económicas.

Actualmente, Flick cuenta para el eje de la zaga con Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Andreas Christensen﻿, además de la polivalencia de Koundé, una nómina que podría experimentar cambios en función de las salidas y de las oportunidades que ofrezca el mercado. Hasta el momento se ha centrado el interés en nombres como Lisandro Martínez﻿, Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni e incluso el bético Natan﻿, entre otros.