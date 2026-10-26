Xavi Espart se despide hasta 2027: su lesión es mucho peor de lo esperado

El FC Barcelona pierde a uno de sus jugadores más importantes del curso; las pruebas médicas han confirmado una dolencia de gravedad en el tobillo derecho del canterano, que tendrá que afrontar una larga recuperación tras retirarse lesionado en el Clásico

Si las primeras sensaciones ya no invitaban al optimismo, el diagnóstico ha terminado de confirmar los peores presagios con Xavi Espart. El canterano sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho y estará aproximadamente siete semanas de baja, según ha comunicado oficialmente el FC Barcelona este lunes.

Se trata de una lesión más seria de lo que podía esperarse inicialmente y que obligará al lateral a parar durante un periodo más prolongado de lo que cabía esperar. "Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid", ha informado la entidad azulgrana en su parte médico.

Con este plazo de recuperación, el defensa tiene muy complicado volver a competir antes de que termine 2026. Si se cumplen los tiempos previstos por los servicios médicos, su regreso se produciría ya en enero de 2027, por lo que se perderá una parte importante del calendario que tiene por delante el conjunto de Hansi Flick.

El golpe de Tchouaméni agravó sus molestias

La lesión se produjo en el Clásico disputado el domingo en el Spotify Camp Nou. Espart, que ya arrastraba algunas molestias en el tobillo derecho desde el encuentro ante el PSG en la Champions League, recibió un fuerte impacto de Tchouaméni en la zona afectada durante los primeros minutos del choque.

El canterano intentó continuar, pero el dolor fue aumentando hasta el punto de que tuvo que solicitar el cambio a Flick en el minuto 29. El técnico alemán dio entrada a Alejandro Balde para cubrir el costado, aunque el relevo no pudo evitar que el Barcelona acusara la pérdida de uno de sus futbolistas más utilizados en esa posición.

La noticia supone un importante contratiempo para Espart, que se había consolidado en el primer equipo a lo grande puesto que se había ganado un sitio fundamental en los planes del entrenador y estaba disfrutando de continuidad en el primer equipo. Su progresión queda ahora interrumpida por una lesión que le obligará a centrarse en la recuperación durante las próximas semanas.

Flick se queda sin alternativas en defensa

La baja del lateral llega, además, en un momento especialmente complicado para el Barcelona. Flick acumula varios problemas en la línea defensiva, con Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen también pendientes de su evolución. La situación reduce las opciones del técnico para configurar una zaga competitiva en las próximas jornadas.

Balde aparece como la principal alternativa para cubrir el puesto de Espart, aunque el lateral izquierdo ha tenido poca continuidad durante esta temporada y todavía necesita recuperar ritmo de competición. La posibilidad de recurrir al filial también está sobre la mesa, con Guillem Víctor como una de las opciones para el carril derecho.

El Barcelona recibirá este sábado al Alavés con la necesidad de reaccionar tras la derrota en el Clásico y ante el PSG, antes de afrontar una exigente visita al Atlético de Madrid. En ese tramo decisivo del curso, Flick debe encontrar soluciones para compensar una serie de ausencias que se prolongarán durante casi todo el mes de noviembre.