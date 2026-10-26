La Supercopa de España obliga a adelantar dos partidos de LaLiga que coincidirán con la Copa del Rey

Los encuentros FC Barcelona-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Real Madrid, previstos para el fin de semana del 7 de febrero, pasarán a disputarse en la primera semana de diciembre

En un calendario tan apretado y cargado de competiciones, el cambio de fechas de la Supercopa de España 2027, que pasará de disputarse en enero en los últimos años a hacerlo en el mes de febrero, también obligara a una modificación en la competición doméstica que afectará a los cuatro equipos participantes: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid.

Así, los duelos FC Barcelona-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Real Madrid, correspondientes a la jornada 23 del campeonato liguero, no podrán disputarse el fin de semana del 7 de febrero. No en vano, en esas mismas fechas se celebrará la Supercopa en Estambul, la nueva sede elegida por la Real Federación Española de Fútbol al no poder jugarse en Arabia Saudí, anfitriona de las últimas ediciones, que organizará la Copa de Asia al mismo tiempo.

Junto con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Por este motivo, según ha adelantado la Cadena Cope, LaLiga ya ha decidido adelantar los citados encuentros a la primera semana de diciembre, entre el miércoles 2 y el viernes 4. Una fecha en la también se disputará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que ninguno de ellos participará al quedar exento.

De este modo, los referidos choques ligueros que tendrán lugar en el Camp Nou y Anoeta se jugarán al mismo tiempo que la siguiente ronda del torneo del KO, en la que los cuatro participantes en la Supercopa de España no entrarán en liza hasta dieciseisavos.

Los detalles de la Supercopa de España en Estambul

Por su parte, en el torneo que tendrá lugar en la capital de Turquía se disputarán las dos semifinales los días 2 y 3 de febrero, en las cuales se medirán Barcelona-Atlético de Madrid, en el primer envite, y Real Sociedad-Real Madrid, en el segundo, estando prevista la final para el 6 de febrero en el Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park, donde juega sus partidos como local el Galatasaray y que, con capacidad para más de 53.000 espectadores, será el mayor de los tres escenarios de esta Supercopa.

La primera semifinal entre azulgranas y colchoneros, por su parte, se jugará en el Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, casa del Fenerbahçe, con capacidad para cerca de 48.000 espectadores, mientras que la otra tendrá lugar en el Tüpraş Stadium, campo del Beşiktaş y uno de los recintos más modernos de la ciudad, con un aforo superior a los 42.000 espectadores.