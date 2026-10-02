Las posibilidades de que el Sevilla gane otra Supercopa de Europa por el escándalo del Manchester City

Las sanciones al club mancuniano, declarado culpable de los 115 cargos investigados por la Premier League por posibles irregularidades financieras, podrían ir desde multas económicas a deducción de puntos, aunque no se descarta, siendo muy complicado, que les quiten los títulos ganados en ese periodo

Medio en broma, medio en serio, muchos se preguntan si fuera de Inglaterra podría haber un beneficiado en caso de que al Manchester City, declarado culpable en primera instancia de 115 cargos por presuntas irregularidades financieras durante más de una década tras una exhaustiva investigación por parte de la Premier League, le impongan la devolución de todos los títulos cosechados. Su vecino y eterno rival Manchester United se frota las manos, con cinco posibles entorchados más en sus vitrinas, como el Liverpool, aunque medios como ESPN señalan que la Supercopa de Europa perdida por penaltis por el Sevilla FC en 2023 podría ser para los nervionenses.

De momento, ocho galardones nacionales y siete nacionales

Con 15 títulos entre nacionales e internacionales en su haber, el Sevilla FC podría ampliar aún más su glorioso palmarés, que ya consta de: una Liga española (45/46), cinco Copas del Rey (1935, 1939, 1948, 2007 y 2010), siete UEFA Europa Leagues (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y 2023), una Supercopa de Europa (2006) y una Supercopa de España (2007). Asimismo, es el claro dominador de la Copa de Andalucía, torneo de carácter oficial que se disputó desde 1915 y 1940, conquistando 18 de las 21 ediciones que hubo en liza. Sería, de lograrse la carambola, un hito más para el reconocido como mejor equipo del mundo en 2006 y 2007 por la IFFHS.

La investigación, en principio, se centra entre la temporada 09/10 y la 17/18

En concreto, al Manchester City se le atribuyen 54 cargos por incumplir la información financiera publicada entre las temporadas 09/10 y la 17/18; un total de 14 cargos por incumplir la presentación de detalles precisos sobre pagos a jugadores y entrenadores en esas campañas; 5 cargos por incumplir las normas de la UEFA, incluido el 'fair play financiero' (FFP), entre las temporadas 13/14 y 17/18; y 7 cargos por infringir las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) de la Premier League entre las temporadas 15/16 y 17/18. Así que estarían en juego, aunque casi todos se decantan por deducción de puntos, multas económicas o expulsión de la competición, estos títulos:

- Premier Leagues de la 11/12, la 13/14 (con Manuel Pellegrini en el banquillo) y la 17/18.

- FA Cup de 2011

- Copas de la Liga de la 13/14, la 15/16 (ambas con el 'Ingeniero') y la 17/18.

- Community Shield de 2012.

No obstante, medios tan prestigiosos como la BBC se preguntan qué pasará con el periodo posterior, comprendido entre 2018 y 2023, cuando los 'sky blues' están acusados de no cooperar con las investigaciones de la Premier League. Para ser precisos, el periodo crítico añadido iría entre diciembre de 2018 y febrero de 2023, por lo que a todas luces, según los expertos, quedarían excluidos la Champions League conquistada en mayo de ese último año ante el Inter de Milán y también, lógicamente, la Supercopa de Europa en la que vencieron al Sevilla FC por penaltis en agosto de 2023.