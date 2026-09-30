Pep Guardiola se teme lo peor por culpa del Manchester City: "Superaremos esto juntos, os quiero a todos"

El técnico catalán, ahora sin equipo, no ha dudado en mostrar todo su apoyo al Manchester City y a sus aficionados con una publicación en sus redes sociales

La historia del Manchester City ha sufrido un duro revés tras la sentencia dictada por la Premier League declarándole culpable de más de un centenar de irregularidades financieras que han cometido entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

Y aunque Pep Guardiola comenzó en el banquillo de los 'citizens' en la 2016-17, este escándalo le salpica de lleno. Ahora, el club inglés tiene hasta Navidad para apelar contra esta decisión para intentar evitar cualquiera de los castigos que le puedan caer.

Según las reglas, cualquier apelación tiene que ser completada en un plazo de doce semanas una vez es presentada. En este caso, antes de las fiestas navideñas.

De esta forma, el City tendrá hasta este viernes para presentar la apelación y ya confirmó, tanto a través de un comunicado como a través de las palabras de su consejero delegado, Ferrán Soriano, que recurrirá.

Una vez que se completen las doce semanas, la vista por la apelación solo podrá prolongarse durante cinco días y después la comisión independiente de la Premier League tendrá treinta días para tomar una decisión.

Mientras tanto, el presidente del Organismo Regulador Independiente del Fútbol inglés (IFR), David Kogan, recordó este miércoles que esa entidad tiene el poder para analizar la idoneidad de los dueños, directivos y ejecutivos de los clubes, después de que el Manchester City haya sido declarado culpable de 115 irregularidades financieras.

El IFR, que fue creado tras el anuncio del proyecto de la Superliga para evitar que se repitieran episodios similares, tiene la tarea de velar por la protección del fútbol inglés y entre sus poderes está analizar el comportamiento y las finanzas de los dueños de los clubes para que no sean un peligro para la integridad de la competición.

Nosotros tenemos el poder para analizar la idoneidad de los dueños, directivos y ejecutivos de los equipos y utilizaremos dicho poder donde sea apropiado en interés de proteger la sostenibilidad, honestidad e integridad del fútbol inglés si existe una evidencia clara de mala praxis por parte de individuos", dijo Kogan en un comunicado.

"Esto incluye tener en cuenta lo que ha investigado la liga. Sin embargo, como los procedimientos siguen en marcha entre el Manchester City y la Premier League, esperaremos a nuevas actualizaciones. Esperemos que se pueda resolver pronto por los aficionados", agregó.

El Manchester City, que puede apelar hasta el próximo 2 de octubre, ha mantenido su inocencia y ha dicho que tiene pruebas irrefutables de ella.

Sin ir más lejos, su consejero delegado, Ferran Soriano, dijo que todo el caso está fundamentado en una "falsa acusación" y habló de "teorías de la conspiración" de la Premier League.

Guardiola manda un emotivo mensaje

Son días difíciles para los dirigentes del City y también para su entrenador más laureado, Pep Guardiola, quien indudablemente ya se teme lo peor, que su currículum quede manchado por dicha sentencia.

De hecho, ya son muchos los que están pidiendo que se les retira algunos o todos los títulos que han ganado durante el periodo que cometieron semejantes irregularidades.

Y aunque se encuentra en un año sabático, el técnico catalán no ha dudado en mostrar todo su apoyo al segundo club de su vida. El de Sampedor ha expresado todo su apoyo al club británico y a sus aficionados.

"Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferrán, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", aseguró Guardiola en un mensaje en X divulgado este miércoles.

En su publicación, el técnico español colgó varias fotografías junto al equipo directivo del club, luciendo la camiseta celeste del equipo y con el trofeo de la Liga de Campeones conquistado en 2023.

Cabe recordar que Guardiola llegó al Manchester City en julio de 2016 y cerró su etapa al término de la pasada temporada después de conseguir una veintena de títulos.