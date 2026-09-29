El 'Papu' Gómez acaba con su culebrón y ya tiene nuevo equipo

El ex del Sevilla FC alarga su carrera y, tras perdonar tres meses al Padova, jugará en un quinto país

El 'Papu' Gómez no se rinde. Ni las sanciones, ni las lesiones, ni sus 38 años acaban con su idea de seguir jugando al fútbol mientras el cuerpo aguante. El futbolista argentino va a probar el quinto país de su carrera deportiva después se haber jugado en Argentina, en Italia, en Ucrania y en España, donde militó en el Sevilla FC entre 2021 y 2023.

El campeón del Mundo en Qatar 2022 ha firmado por el Forte Virtus, un club que juega en la Segunda división de los Emiratos Árabes Unidos (UAE First Division League) y con el que ha firmado por lo que resta de temporada.

Tras salir hace tres años del Sevilla, al poco de firmar por el Monza, Papu Gómez fue sancionado y estuvo parado durante dos años. No se rindió y acabó llegando a un acuerdo en el verano de 2025 con el histórico Padova, que jugaba en la Serie B. Allí, las lesiones le frenaron en esta ocasión y sólo pudo jugar 565 minutos repartidos en 9 encuentros.

El 'Papu' se desvincula del Padova

Las lesiones también le habían impedido disfrutar en la presente campaña de minutos, de ahí que el Padova no le haya puesto ningún impedimento para salir. Lo que en principio iba a ser una cesión, al final, ha sido una rescisión de su contrato y la firma con su nuevo club como agente libre; aunque se esconda como una "cessione a titolo definitivo". Para poder salir, el 'Papu' Gómez ha renunciado a tres meses de salario, los que debería haber cobrado por este arranque de temporada.

Aunque es un club árabe, por el nombre ya se puede apreciar que el Forte Virtus es un equipo con una fuerte influencia italiana. Desde el dueño, al entrenador y a muchos jugadores son de esta nacionalidad o de ascendencia transalpina, por lo que Alejandro Gómez no se sentirá extraño.

Muchas caras conocidas en el Forte Virtus

El Forte Virtus es propiedad de Maurizio Setti, ex presidente -y dueño- del Hellas Verona. Además, el director general es Luca Pagani, quien ha explicado recientemente que la idea del club es "llevar una mentalidad italiana a Emiratos Árabes Unidos" y que el 'Papu' ayudará a ello con su "experiencia, prestigio, credibilidad y conocimiento del fútbol de alto nivel".

Así mismo, el entrenador es Andrea Tedesco y tendrá como compañeros, entre otros, a Emanuel Vignato, ex del Bolonia, a Alessio Buttaro, que ha fichado este mes procedente del Palermo, o a Fabrizio Marazzotti, que está cedido por el Crotone. El club juega sus partidos como local en Mirdif y tiene un proyecto muy orientado a seguir incorporando futbolistas y técnicos procedentes del fútbol italiano.

Maurizio Setti, máximo dirigente de la entidad emiratí, le ha dado la bienvenida y ha destacado que la llegada de un campeón del mundo como el 'Papu' Gómez puede tener impacto sobre el movimiento futbolístico local. Y en una categoría donde se pueden encontrar jugadores veteranos con un brillante pasado en el fútbol europeo.