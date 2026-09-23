El Papu Gómez ya está en Dubái para firmar con su nuevo equipo

El Papu Gómez ha aprovechado el parón de selecciones para volar a Dubái y firmar por el Forte Virtus, de la UAE Pro League, tras apenas contar para el Padova. No será un traspaso, sino una rescisión de contrato

El mercado de fichajes ya cerró en Europa hace varias semanas; de hecho, estos días hay muchos jugadores viajando con sus selecciones para disputar el primer parón de selecciones de la temporada. Uno de esos futbolistas que ha cogido un vuelo es el Papu Gómez; sin embargo, el jugador argentino ha viajado para cambiar de equipo y probar una experiencia exótica en el tramo final de su carrera deportiva.

Según ha podido conocer este medio digital, ESTADIO Deportivo, el campeón del mundo con Argentina en 2022 ya está en suelo emiratí para firmar por su nuevo equipo. Ayer viajó a Dubái para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato en las próximas horas. El mercado de los Emiratos Árabes está abierto hasta el próximo día 28 de septiembre, de ahí que el Papu encuentre una salida exótica tras no contar para el Padova, en el que solo ha disputado 9 partidos con el combinado italiano. Eso sí, como ha adelantado el periodista italiano Di Marzio, no se trata de un traspaso, sino de una rescisión de contrato. Así es como llega el Papu Gómez al Forte Virtus de la UAE Pro League.

El momento más difícl del Papu

En 2023 se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su carrera al ser sancionado por dopaje y suspendido por dos años. Estaba recién aterrizado en Monza para formar parte de la plantilla del norte de Italia. Todo se torció con esa sanción y tan solo disputó 39’ con el AC Monza.

La etapa en el Sevilla FC

El Sevilla FC fue su último escenario con grandes focos mediáticos en Europa; incluso ganó la Europa League de 2023 y también se consagró como campeón de América y del mundo mientras lucía la elástica sevillista. Su relación con el club sevillano ha sido muy fuerte. Él y su familia se quedaron prendados y enamorados de la ciudad. Hasta ha venido a entrenar en varias ocasiones en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Este verano se le ha podido ver juntos a Rekik en pretemporada poniéndose a punto para el inicio de esta campaña.

Su paso por el fútbol europeo

Su paso por el Padova ha sido anecdótico; al igual que en el AC Monza, en Bérgamo y Sevilla guarda sus mejores recuerdos del fútbol en Europa. Y ahora le toca vivir una experiencia nueva, un fútbol exótico, que nunca ha probado y que muy probablemente le llene los bolsillos en el tramo final de su carrera. Eso sí, siempre estará vinculado a las ciudades de Bérgamo y Sevilla.