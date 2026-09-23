Pau Gasol, 46 años: "Era mi otra pasión y deseo, convertirme en médico para poder ayudar a las personas"

El mejor jugador de baloncesto en la historia de España habló en su día de sus inicios en el baloncesto el cual compaginó con sus estudios. Sus padres le empujaron a no dejar la carrera de medicina hasta que no tuviera garantizado que podía ganarse la vida con el deporte

Pau Gasol, considerado el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, siempre ha destacado por tener una mente y una cabeza privilegiadas. El español no sólo sobresalió en el deporte sino que también fue un buen estudiante, pudiéndose haber ganado perfectamente la vida fuera de las canchas en caso de que el baloncesto no hubiera salido bien. De hecho, Pau Gasol no dejó los estudios de medicina hasta que su carrera deportiva despegó y se vio prácticamente en la NBA en aquel año 2001. Si bien es cierto que sus padres siempre le dijeron que estudiar era importante.

Pau Gasol, con Risto Mejide en el Viajando con Chester en el año 2014, señaló que sus padres siempre les apoyaron cuando jugaba al baloncesto. "Mis padres fueron mis primeros fans, nos han apoyado mucho desde pequeños y eran los que estaban ahí cada partido desde que teníamos siete años y empezábamos a jugar con el colegio. Ellos fueron nuestros primeros fans", incluyendo en la ecuación a su hermano Marc Gasol.

De hecho, una de las claves del éxito de los hermanos Gasol es que no sintieron presión que provenía de parte de su familia. "No, nunca fue un empuje, siempre fue un apoyo. Ellos, los dos, habían jugado al baloncesto y nos apoyaban y disfrutaban con nosotros".

El baloncesto fue importante para Pau Gasol, pero sus padres le obligaron a seguir estudiando. Algo que el catalán siguió a rajatabla. "Insistieron siempre para que no dejara los estudios de lado. Compaginé el baloncesto con la carrera de Medicina hasta que tuve que decidir y me quedé con el baloncesto".

Pau Gasol y sus estudios de medicina

Pau Gasol nunca ha escondido que de no ser jugador de baloncesto hubiera apostado por ser médico ya que uno de sus objetivos siempre fue el de ayudar a la sociedad. "Primero estudié Medicina en Barcelona, y era mi otra pasión y deseo, convertirme en médico para poder ayudar a las personas, siempre entendiendo que la salud es lo más importante en la vida para las personas", dijo hace unos años en un podcast.

Por suerte para el el deporte español, Pau Gasol se dedicó a la canasta en donde se convirtió en el mejor jugador de baloncesto en la historia de nuestro país.

Pau Gasol explotó a comienzos de este siglo XX jugando en el FC Barcelona. El catalán dominó la Liga ACB y debido a su gran rendimiento y nivel de juego fue elegido por Atlanta Hawks en el puesto número 3 del draft 2001 de la NBA. No dudó en dar el salto a la mejor liga del mundo, en donde comenzó con Memphis Grizzlies en donde triunfó y fue All-Star.

En el año 2008 fue traspasado en Los Angeles Lakers con quien fue campeón de la NBA en el año 2009 y 2010. Mientras triunfó en la NBA, Pau Gasol lideró a la Selección Española a ganar un Mundial, dos tres Eurobasket y a ganar dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos entre otros muchos logros.