El Joventut de Ricky Rubio y Laprovittola, último obstáculo para que el Barça rompa una racha de once años

El equipo blaugrana puede romper una racha de tres años sin ganar títulos este domingo, pero debe ganar a un Joventut que se ha exhibido en las semifinales de la Supercopa Endesa

El Barça está a un solo paso de romper una sequía de títulos de más de tres años y ganar la Supercopa Endesa. Aunque para ello tendrá que doblegar este domingo a un Joventut que está muy motivado para llevarse su primera Supercopa en cuarenta años.

El equipo blaugrana aseguró su billete a la final de la Supercopa tras vencer 86-87 al Valencia Basket. No fue fácil. El conjunto taronja peleó hasta el último segundo y rozó la remontada con un lanzamiento desde su propio campo de Dylan Osetkowski que dio en el aro en la última jugada.

Los hombres de Aleksander Sekulic dominaron el rebote (37 a 51) y alcanzaron una renta de diez puntos en la segunda mitad. El triunfo azulgrana se sustentó en la aportación de once jugadores, con Justin Robinson (17 puntos) y Olivier Nkamhoua (10 puntos y 12 rebotes) a la cabeza.

El Valencia Basket sostuvo el pulso bajo la dirección de TJ Shorts (17) y Kameron Taylor (23), pero no fue suficiente. "Nos ha costado entrar en partido, hemos fallado muchas situaciones no habituales, y estoy contento por nuestra reacción en los últimos minutos, hemos podido ganar", reconocía Xavi Albert, nuevo técnico taronja.

Tras eliminar al campeón actual, el Barça se enfrentará en el partido por el título al Asisa Joventut con el objetivo de lograr su séptima Supercopa, trofeo que no levanta desde 2015. "Podemos tener una mala noche en el tiro, pero si luchamos todo el partido y vaciamos el tanque cada noche estaré satisfecho", indicaba un Aleksander Sekulic que se puede estrenar con un título.

Mucha igualdad entre Barça y Valencia Basket

El Barça tomó el mando inicial impulsado por la aportación de Nkamhoua y la inspiración de Robinson, frente a un Valencia Basket que aguantó el pulso apoyado en la efectividad de Taylor y Shorts. Aunque los azulgranas mantuvieron la delantera e incrementaron su ventaja durante el tercer cuarto, el conjunto taronja apretó en defensa para mantenerse con opciones hasta los últimos minutos (72-79, min. 35).

El tramo final estuvo marcado por la descalificación de Nebo y el empuje del Valencia Basket, que logró empatar el choque a pocos segundos del cierre. Dos tiros libres de Robinson y una posterior falta sobre Punter certificaron el triunfo del Barça (86-87), después de que el intento desesperado de Osetkowski desde campo propio no entrara sobre la bocina.

Laprovittola lanza al Joventut

Previamente, el Asisa Joventut, liderado por el exblaugrana Nico Laprovittola (27 puntos), había vencido en la primera semifinal al Kosner Baskonia por 96-84.

El equipo verdinegro arrancó con mayor solidez defensiva gracias al acierto exterior de Álex Reyes. Sin embargo, el Kosner Baskonia respondió con más efectividad física y le dio la vuelta al marcador de la mano de AJ Lawson para cerrar el primer cuarto con ventaja visitante (20-23).

El acierto desde el perímetro de Kobi Simmons distanció a los vascos en el segundo periodo y provocó el tiempo muerto de Dani Miret. La reacción local llegó a través del exmadridista Eli Ndiaye, aunque el cuadro de Paolo Galbiati mantuvo una ligera renta al descanso (38-41).

Tras el paso por vestuarios, la entrada de Emir Sulejmanovic -que apenas había jugado por faltas- impulsó al Joventut, que tomó el control del juego. Un triple de Nico Laprovittola sobre la bocina del tercer cuarto puso una distancia de once puntos para los verdinegros (68-57).

El ex del Barça prolongó su efectividad en el tramo final para abrir la máxima diferencia. Pese a un intento de reacción liderado por Simmons, la Penya aseguró el triunfo (96-84) con las acciones finales de Birgander para certificar su pase a la final de la Supercopa Endesa.

"Tenemos una oportunidad de levantar un título ante nuestra afición y no será nada fácil. La primera imagen que mostremos será clave, hoy nos ha costado", afirmaba el técnico verdinegro Dani Miret.