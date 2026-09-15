Mirotic regresa a la Liga Endesa por la puerta grande

El ala-pívot ha llegado a un acuerdo con el Valencia para reforzar el juego del equipo 'taronja'. El ex de Real Madrid y Barcelona, entre otros, regresa a la liga española con muchas ganas: "Hola Valencia, me han dicho que estáis buscando un '4', así que... aquí estoy"

El Valencia Basket y el ala-pívot Nikola Mirotic han llegado a un acuerdo para que el interior juegue en el equipo 'taronja' esta campaña, según desvelaron ambas partes en un video en las redes sociales.

El ex del Real Madrid, Barcelona o Mónaco se grabó un video en el aeropuerto de Manises. "Hola Valencia, me han dicho que estáis buscando un 'cuatro' así que.... aquí estoy", apuntó para descubrir el fichaje.

Nacido en Montenegro en febrero de 1991, Mirotic tiene 35 años y nacionalidad española desde 2010, lo que le permitió ser internacional con la selección. Además, tras haberse formado en la cantera del Real Madrid desde los 14 años, es jugador de formación local, por lo que el Valencia Basket gana un nuevo 'cupo' para las competiciones de la ACB.

Tras cuatro años en el primer equipo del Real Madrid, y después de haber sido elegido en el puesto 23 de la primera ronda del 'draft' de la NBA de 2011, en el verano de 2014 aterrizó en la liga estadounidense, en la que jugó cuatro campañas en los Chicago Bulls, para después pasar por New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks.

En 2019 regresó a España para jugar en el Barcelona, en el que estuvo cuatro campañas antes de pasar al Olimpia Milán y finalmente al AS Mónaco, equipo en el que jugó la pasada campaña. Tras desaparecer este proyecto como equipo de élite, Mirotic estaba sin equipo.

Con el conjunto monegasco llegó en la campaña 2025-2026 a los playoffs de la Euroliga con un promedio por partido de 11 puntos con un 39,3 % en triples, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 de valoración. Además, conquistó un 'póker' de títulos al llevarse la Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa.

Para Mirotic esta será su decimotercera participación en la Euroliga, una competición de la que fue designado MVP en 2022 y previamente había sido elegido en dos ocasiones como estrella emergente del torneo.

En total, acumula quince títulos con clubes en su carrera, un palmarés que incluye tres ediciones de la Liga Endesa. Además, con España se colgó el oro en el Eurobasket de 2015 y un bronce en los Juegos Olímpicos de 2016.

Sako, casi descartado para la Supercopa

El pívot francés Neal Sako está casi completamente descartado para disputar este fin de semana la Supercopa pero el Valencia Basket espera que pueda empezar a entrenarse pronto después de haberse operado en julio de una hernia inguinal.Así lo desveló este lunes el director deportivo del equipo masculino Luis Arbalejo que dijo que esperan que pueda jugar "más en dos semanas que en dos meses" y dijo que quieren que se recupere al 100% porque la pasada campaña jugó muchos encuentros medicados.

, que se quedarán en 15 ó 16 jugadores y dijo que deben estudiar el futuro de Elias Valtonen y Jasiel Rivero, ambos con contrato temporal."Pueden pasar tres escenarios, que continúen y nos quedemos con 16, que siga uno sí y otro no, o que no sigan ninguno e incorporemos uno. Se trata de ver si encajan. El tema es que Xavi (Albert) me diga si encaja o si lo ve o no. Son dos muy buenos jugadores y a partir de ahí y viendo el mercado tomaremos la mejor decisión", explicó el directo 'taronja'.