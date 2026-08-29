El bombazo del Real Madrid se hace oficial, a la espera de una guinda muy preciada: "Cuando dejé la NBA, pensaba en jugar la Euroliga en algún momento"

El equipo blanco completa su juego interior con Damian Jones, la alternativa a Tavares, y sigue sin oficializar la llegada del ansiado exterior

El fichaje de Damian Jones era cuestión de tiempo desde que el pasado lunes acabó la Liga de Puerto Rico. Aunque la tardanza en anunciarlo dejaba alguna duda, el acuerdo estaba cerrado desde hace tiempo y el Real Madrid, al fin, lo ha hecho oficial.

El dos veces campeón de la NBA con los Warriors será la alternativa a Walter Tavares en el equipo blanco y, con ello, Pedro Martínez contará con dos interiores de primer nivel en su plantilla, con los que espera dosificar al caboverdiano y tener un sustituto de garantías en caso de lesión.

Jones llega tras proclamarse campeón de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón y después de haber jugado también en China. En los dos meses en los que ha jugado la liga puertorriqueña ha promediado 14 puntos, 5,6 rebotes y 1,1 asistencias, lo que aclara que llega en plena forma.

“Elegí al Real Madrid por el peso de su historia. Es una historia increíble, uno de los bagajes más grandes de Europa. Es maravilloso estar aquí e intentar ganar títulos”, señala en sus primeras declaraciones a la TV del club, donde deja claro que su prioridad son volver a ganar títulos, en especial, la Euroliga.

Jones quiere jugar la Euroliga

“Mis objetivos personales son, sobre todo, ayudar al equipo a ganar. Es mi principal prioridad. Mi objetivo es ayudar a todos a ganar y hacer lo que sea para conseguirlo. Cuando dejé la NBA, pensaba en jugar la Euroliga en algún momento. Es una competición genial, estoy deseando jugarla; y también la Liga ACB”, añade Damian Jones.

Jones es todo un veterano, con casi 300 partidos en la NBA y una trayectoria que le llevó en dos ocasiones a los Warriors (2016-2017 y 2018-2019) y le ha hecho pasar también por los Atlanta Hawks (2019-2020), Phoenix Suns (2020-2021), Los Ángeles Lakers (2020-2021 y 2022-2023), Sacramento Kings (2021-2022), Utah Jazz (2022-2023) y Cleveland Cavaliers (2023-2024).

Jones admite conocer bien al Madrid, entre otras cosas, por el paso de su excompañero de universidad Jeffery Taylor, quien vistió muchos años la camiseta blanca. El pívot se define como un "jugador atlético, capaz de defender a un base, defender en varias posiciones". "Soy capaz de crear espacios abiertos y crear espacios hacia la canasta. También recibir alley-oops y ser una amenaza en el bloqueo y continuación”, añade.

A la espera de Lester Quiñones o una alternativa

Su fichaje no será, previsiblemente, el último del equipo blanco, que quiere cerrar la rotación con un exterior y para ese puesto tiene un nombre apuntado por delante de todos: Lester Quiñones.

El jugador dominicano está con su equipo (Osceola Magic) de la G-League jugando un torneo en China y ha sido convocado para formar parte del equipo de estrellas de la G-League la Copa Intercontinental que se disputa a finales de septiembre, a la espera de ver qué ocurre con su posible fichaje por el equipo blanco.