Lopetegui, sobre nacionalizar a Rodri con Catar: "No es una cuestión de quererlo, es una cuestión de normativa"

Julen Lopetegui ya está preparando la Copa del Golfo con Qatar tras su histórica clasificación al pasado Mundial. En su entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, el actual seleccionador de Catar analiza la posibilidad de nacionalizar a Rodri Sánchez como catarí para jugar en el combinado asiático

Catar fue una de esas selecciones que hicieron historia en el Mundial de 2026 al clasificar por primera vez a la cita mundialista por méritos propios. Parte de esos logros pertenecen a Julen Lopetegui, seleccionador catarí. Ahora, el siguiente paso del combinado asiático es realizar un gran papel en la Copa del Golfo que se disputará en Arabia Saudí el próximo mes de septiembre.

Julen Lopetegui se ha pasado en exclusiva por ESTADIO Deportivo para charlar sobre su experiencia en Catar y la preparación para su segundo torneo como seleccionador del combinado del Golfo Pérsico. Tras su breve, pero histórico, paso por el Mundial de 2026, el técnico vasco busca hacer historia con su selección. También ha hablado sobre la posibilidad de que un ex bético español tenga la posibilidad de ser seleccionable por Catar.

- Julen, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la preparación de esa Copa del Golfo?

- Bien, bien. Prácticamente acaba de iniciarse la liga de Doha. Visualizando los partidos, viendo un poco y preparando la lista. Poco margen de maniobra tienes. Es lo que hay. Y a partir de ahí, cruzando los dedos, que no se nos lesionen.

- Su segunda competición con Catar después del Mundial, ¿no?

-. Sí, sí. La Copa del Golfo es una copa de los ocho equipos de allí. Está Arabia, Emiratos, Irak y Bahrein, que es la actual campeona de la última Copa del Golfo. Hay muchísima igualdad entre muchísimos equipos, excepto dos o tres que son un poco superiores a nivel de capacidad, como es Emiratos, como es Arabia… Incluso Irak, pero sobre todo Arabia y Emiratos son los que más capacidad tienen. Llevan naturalizados, creo que 40 futbolistas (Emiratos) en los últimos tres o cuatro años. Con lo cual, prácticamente puedes tener dos alineaciones completas con jugadores que no han nacido en Emiratos. Y Arabia tiene 70 millones de habitantes. Nosotros tenemos 300.000 cataríes, no tenemos más.

- El objetivo es llegar lo más lejos posible, ¿no? Incluso a lo mejor levantar el trofeo.

- Bueno, llevan muchísimo… prácticamente la generación esta creo que no ha conseguido ganar nunca la Copa del Golfo. Y bueno, es un reto que tenemos por delante. Siempre que juegas una competición allí a nivel local, pues tienes esa ilusión. Bueno, lo intentaremos. De momento, todavía estamos con la resaca del Mundial prácticamente.

- ¿Cómo fue ese Mundial? ¿Qué recuerdos tiene?

- Y bueno, conseguimos la clasificación, que fue histórica, y luego ya en el Mundial creo que hemos competido por encima de las expectativas. Es decir, conseguir un punto… Somos de los pocos equipos asiáticos que han conseguido un punto en el Mundial, contra Suiza. Contra Canadá fue un partido muy extraño. Jugamos 67 minutos con un jugador menos y 48 con dos menos. Es decir, muy complicado. Seguramente habríamos perdido el partido, pero no de esa manera.

- Hablaba antes de la nacionalización de varios jugadores. Hace poco, Rodri nos contaba en una entrevista, precisamente en ESTADIO Deportivo, que estaba tratando de ser jugador disponible para la selección catarí. No sé si ha hablado con él. ¿Cómo va ese proceso?

- Bueno, pero no es una cuestión de quererlo. Es una cuestión de normativa. La normativa actual te obliga a estar cinco años en el país donde estás compitiendo para poder acceder a esa residencia futbolística y poder acceder a que el país te dé el pasaporte. Se tienen que dar las dos circunstancias. Todavía Rodri no lo cumple. Supondría que habría una incorporación de algunos futbolistas en Catar que nos podría hacer competir mucho mejor. En igualdad de condiciones con Emiratos. Pero de momento no se da. Cuando se dé, Rodri seguramente será muy bienvenido en Catar. Creo que está haciendo un muy buen camino en Catar. Está jugando a un muy buen nivel. Pero de momento tiene que estar tres años más o dos y medio.

-Eso sería para 2028. Julen tiene contrato en Catar hasta 2027, febrero, después de esa Copa Asia.

- Bueno, de momento vamos a disfrutar de las competiciones que tenemos. Hemos disfrutado del Mundial. En principio, la idea era venir por estos dos años. Y luego vamos a ver el mundo del fútbol hacia dónde nos lleva. Veremos qué es lo que sucede. Pero no es algo que ahora mismo nos estemos planteando. Incluso después del Mundial también ha habido... Yo prefiero esperar un poco a que pase el tiempo y veremos un poquito hacia dónde nos lleva el fútbol la temporada que viene.