Julen Lopetegui hace historia con Catar en el Mundial 2026 después del bofetón de la Selección española

El técnico español vio como en 2018, tras firmar con el Real Madrid, era protagonista de un despido fulminante por parte de la Federación Española que en ese momento comandaba Luis de la Fuente. Este sábado sumó el primer punto de Catar en un Mundial después del desastre de 2022. Después del encuentro apostó por seguir soñando en el grupo B

Julen Lopetegui se ha 'perdonado' este sábado con el Mundial. Julen Lopetegui aspiraba en 2018 a dirigir a una Selección española que contaba con uno de los mejores grupos de la historia de España. En ese momento, Julen Lopetegui firmó por el Real Madrid una vez que terminase su participación en el Mundial pero la Real Federación Española que en ese momento presidía Luis Rubiales, le dio vía libre y lo despidió apenas 48 horas antes del debut de la Selección española ante Portugal en la cita de Rusia 2018. "No me siento traicionado porque Julen ha hecho un trabajo implacable. Nos vemos obligados por cómo se han hecho las cosas. Es un profesional integro, pero las formas no han sido las correctas. No podemos permanecer al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y mirar para otro lado", afirmó Luis Rubiales en la rueda de

Este sábado Julen Lopetegui se ha encontrado, ahora sí, con un Mundial y han tenido que pasar ocho años para que el técnico español, con pasado en el Sevilla y en el Real Madrid entre otros clubes, pueda disputar su primer encuentro en una cita de este calibre. Ante Suiza, la favorita del grupo B y asumiendo Julen Lopetegui en la previa el ser la 'cenicienta del grupo' pero avisando de que no venían de turismo al Mundial, el cuadro de Oriente Medio sumó su primer punto en una cita mundialista.

Julen Lopetegui entra en la historia del Mundial y de Catar

Julen Lopetegui planteó un esquema algo erróneo en el arranque de partido ante Suiza. Los helvéticos, con mucha movilidad en sus jugadores con y sin balón, fueron muy superiores en el primer tiempo. Esa superioridad se transformó en el minuto 17 con el penalti que lanzó a la perfección Embolo, el más peligroso de los suizos durante los primeros 45 minutos.

Los minutos empezaron a pasar en el segundo tiempo y Julen Lopetegui tenía a la Selección de Catar donde quería ante Suiza. Con una desventaja mínima y con los helvéticos algo imprecisos en los últimos metros. Catar no estaba generando demasiado peligro y en la última pausa de hidratación, Lopetegui demostró su valía como entrenador y activó a sus jugadores de cara al tramo final del choque. Catar siguió creyendo y en el descuento, Boualemn Khoukhi, remató un centro desde la izquierda de Al Amin. Catar empataba al filo del final y conseguía su primer punto en la historia de los mundiales después del descalabro que sufrió en 2022, donde a pesar de ser la anfitriona, se fue de vacío.

Julen Lopetegui habla de soñar por derecho propio con Catar

Julen Lopetegui habló tras el encuentro para los micrófonos de DAZN y no escondió la alegría que suponía el punto histórico logrado por Catar. El técnico también evidenció el talento de Suiza: "Suiza es uno de los mejores equipos que hay en Europa actualmente, con una solidez importante, con una continuidad en el entrenador, con jugadores top en las ligas top, eso es importante. Es cierto que para que se de eso se tienen que dar una serie de circunstancias que se han dado hoy. Hemos sabido sufrir en momentos complicados, no nos hemos vuelto locos yendo perdiendo, que era importante y al final pues hemos tenido pues ese premio de ese gol que nos da ese punto que nunca había existido".

Julen Lopetegui hizo especial mención a que Canadá contará con un día más de descanso respecto al cuadro de Catar y además remarcó que la selección catarí tiene más dificultades para recuperarse: "Tentemos un partido en cinco días, Canadá tiene un día mas, juega en casa... Lógicamente nuestros jugadores necesitan más que el resto para recuperar por las características que tenemos con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo importante para recuperar y para pensar en el siguiente gran reto que tenemos que será Canadá".

Preguntado por la jugada del penalti de Suiza, Lopetegui confesó que no lo había visto desde el banquillo: "Me decían en el banquillo que parecían estar convencidos de que era fuera de juego, yo no lo he visto. Pero también es cierto que ellos han tenido ocasiones también, es la realidad. Es normal, Suiza tiene jugadores top, hemos tratado de defender de una manera que teníamos preparada y aún así han tenido ocasiones". Por último, dejó claro que en Catar se permiten soñar: "Estar aquí era un sueño, el conseguir hoy algo positivo era un sueño, lo hemos conseguido y seguiremos soñando. Es un derecho que nos hemos ganado, sabiendo la dificultad y sabiendo que somos inferiores a nuestros rivales".