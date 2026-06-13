Resultados y clasificación del grupo B tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Catar da la sorpresa ante Suiza y lo iguala todo con Bosnia Herzegovina y Canadá

La primera jornada del grupo B del Mundial 2026 deparó el primer empate del campeonato entre Canadá y Bosnia Herzegovina además de un trabajado triunfo de Suiza ante la Catar de Julen Lopetegui

Este sábado 13 de junio ha concluido la primera jornada del grupo B que conforman Canadá, Bosnia Herzegovina, Catar y Suiza. Un total de 24 horas han pasado desde que se disputó el primer partido del grupo B entre Canadá y Bosnia Herzegovina y el segundo entre Suiza y Catar. Dos encuentros, cuatro goles y un cuádruple empate gracias a la sorpresa de los de Julen Lopetegui que empataron en el añadido.

Resultados del grupo B del Mundial 2026 actualizados

Canadá y Bosnia Herzegovina, tras la segunda de las tres ceremonias inaugurales con las que ha contado este Mundial 2026, se vieron las caras en el BMO Field de Toronto ante más de 43.000 espectadores. El choque entre Bosnia y Canadá era posiblemente uno de los más igualados de todos los que se han disputado hasta el momento en lo que va de Mundial 2026.

Canadá empata ante Bosnia Herzegovina gracias al gol de Cyle Larin

Sobre el papel pintaba así y con el tiempo finalizado, se terminó por confirmar la igualdad entre Canadá y Bosnia Herezegovina. El cuadro bosnio, el de mayor altura media de todo el Mundial 2026 se adelantó en el primer tiempo gracias al gol de Jovo Lukic, de 1,93 metros de altura. En el segundo tiempo Canadá no tiró la toalla y apostó por el ataque para buscar el empate.

Lo intentó una y otra vez Canadá y el gol llegó en el 78 gracias al tanto de un viejo conocido de LaLiga como Cyle Larin. Pero Canadá quería más y a punto estuvo de empatar en el tramo final del encuentro cuando nuevamente Larin dispuso de una gran ocasión para llevarse los tres puntos.

Suiza se estrella ante la Catar de Julen Lopetegui

Suiza, este mismo sábado 13 de julio, se medía al que es considerado el rival más débil del grupo B: Catar. El cuadro catarí, que dirige el técnico español Julen Lopetegui, está viviendo en el Mundial 2026 su primera cita mundialista a la que llega por méritos propios y no por ser la anfitriona tal y como pasó en 2022. Julen Lopetegui asumió en la previa que Catar era el rival más débil pero apostaba por competir e ilusionarse con hacer algo importante en la fase de grupo.

Esas palabras de Julen Lopetegui no calaron en la Selección de Catar ya que Suiza, con hombres como el jugador del Sevilla, Rubén Vargas, encerró al cuadro de Oriente Medio en el primer tiempo. Embolo fue el que llevó más peligro para los helvéticos y el que provocó una pena máxima en el 15.

Después de dos minutos de intensa revisión del VAR, Embolo lo transformó con gran tranquilidad. En el segundo tiempo Suiza buscó el segundo pero la falta de acierto y una Catar que se mostró mas ordenada, no trajo el segundo de los helvéticos sino el empate de los de Julen Lopetegui gracias al tanto de Boualem Khoukhi tras rematar en el segundo palo un gran centro desde la izquierda en el minuto 93. Catar conseguía así su primer punto en la historia de un Mundial

Clasificación del grupo B del Mundial 2026 tras la primera jornada

Con el empate a última hora de Catar sobre Suiza, todo queda en tablas en el grupo B después de la primera jornada. Bosnia Herzegovina y Canadá también suman un punto y tanto un gol a favor como en contra.

En la siguiente jornada, Suiza se medirá a Bosnia el próximo jueves 18 a partir de las 21:00 horas y poco después, a las 00:00 del viernes 19, Canadá buscará su primer triunfo ante la sorprendente Catar.