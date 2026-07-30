La reflexión de Borja Iglesias recordando sus inicios: "Empecé a jugar al fútbol porque me apunté a una extraescolar del colegio"

El delantero del Celta de Vigo y la selección española ha hablado de cómo fue poner punto final a sus estudios: "En Vigo ya no estudié, no hice Selectividad". Además, ha repasado sus inicios y el apoyo de sus padres, a los que define como "dos personas que representan al 200% vivir la vida desde el amor y el respeto"

Borja Iglesias ha logrado el Mundial con España, pese a tener poco protagonismo a las órdenes de Luis de la Fuente. Para llegar hasta ahí, el delantero del Celta de Vigo ha tenido que pasar por duros momentos que ha confesado en una entrevista, recordando unos inicios que no fueron nada sencillos, pero fue pasando etapa tras etapa defendiendo los colores del Real Zaragoza, Espanyol, Real Betis y Bayer Leverkusen.

En este sentido, Borja Iglesias ha superado barreras y obstáculos que se han ido poniendo en su camino, recordando además cómo fue el final de sus estudios: "En Vigo ya no estudié, no hice Selectividad". El delantero de la selección española pasó de las aulas al césped, en un duro camino que poco a poco le ha ido dando recompensas, como esta reciente Copa del Mundo que ha ganado con España en 2026.

Borja Iglesias: "Hasta los 14 años jugé con mis amigos en el equipo de Santiago de Compostela"

De esta manera, Borja Iglesias, en el podcast de La Capitana, ha reflexionado sobre sus inicios en el mundo del fútbol: "Empecé a jugar al fútbol porque me apunté a una extraescolar del colegio. Hasta los 14 años jugué con mis amigos en el equipo de Santiago de Compostela y, a partir de ahí, me ojearon del Valencia. Me fui para el Valencia, estuve allí tres años, luego en el Villarreal tres años y después me fui a Vigo hasta los 25".

El delantero del Celta de Vigo ha recordado su experiencia en la selección gallega y el punto final a sus estudios en el colegio: "Fui a un campeonato de selecciones autonómicas, con la selección gallega, y ahí fue donde me vieron. Me fui yo solo a Valencia con 14 años a ver qué pasaba. Seguí estudiando la ESO en Valencia, hice Bachillerato en Villarreal y en Vigo ya no estudié. No hice Selectividad".

Borja Iglesias: "Siempre poder salirme de todo lo demas y refugiarme en la gente de toda la vida"

Por otro lado, Borja Iglesias explica cómo fue el momento de tomar la decisión y de comunicáselo a sus padres: "Cuando salió la oportunidad y se lo dije a mis padres, me preguntaron, '¿qué quieres hacer?', yo les dije de primeras, sin pensar ni nada, 'quiero ir'. Debuté en Primera con 20 años, pero luego no volví a jugar en Primera hasta los 25. Jugué 10 minutos en un partido del Celta contra el Sevilla. Perdimos 1-0".

El futbolista de 33 años destaca la importancia de su entorno y las amistades que ha ido manteniendo a lo largo de los años: "En cada etapa conocí gente de distintos ámbitos, de distinta manera de pensar y eso ha sido muy guay, pero siempre poder salirme de todo lo demás y refugiarme en la gente de toda la vida, en mis amigos... Tengo mucha suerte en ese sentido".

Borja Iglesias, sobre sus padres: "Se merecen que les pase todo lo mejor del mundo"

Borja Iglesias, que puede cambiar de aires este mercado, no dudó en dejar buenas palabras hacia su familia: "No he hecho la comprobación de que así sea, pero es que no la necesito. Cada vez que se me acerca alguien para decirme que me admira o que me respeta, no pienso en otra cosa que en la suerte que he tenido de tener a mi familia".

Además, el delantero del Celta de Vigo y campeón del Mundo con España, se refirió a sus padres: "Son dos personas que representan al 200% lo que es vivir la vida desde el amor y el respeto por los demás. Serviciales hasta con quien no les ha tratado bien y que se merecen que les pase todo lo mejor del mundo. Mis padres hicieron un gran esfuerzo poniéndome la maleta en la mano con 14 años para que cumpliera mi sueño".