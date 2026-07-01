Borja Iglesias abre sus fronteras al mercado internacional: conversaciones con América

El Celta no lo considera intransferible, aunque su salida dependerá de la llegada de una oferta realmente convincente; su valor de mercado se sitúa en los 2,5 millones de euros y el club mexicano ya habría iniciado los primeros contactos

El mercado de fichajes vuelve a cruzar continentes y esta vez el protagonista es Borja Iglesias. El delantero español, ex del Real Betis, internacional con España y actualmente en dinámica de Mundial 2026, ha entrado con fuerza en la agenda del Club América de México, que ya ha iniciado contactos para conocer su situación contractual con el Celta de Vigo, según informa la ESPN.

El interés tiene mucho peso. El conjunto azulcrema busca un delantero de jerarquía para su nuevo proyecto deportivo en el Apertura 2026 y ha identificado en el 'Panda' el perfil que encaja tanto por rendimiento como por experiencia.

Contacto directo con el Celta y operación en marcha

De acuerdo con las informaciones procedentes de México, el América ha abierto conversaciones iniciales con el Celta para explorar la viabilidad del fichaje de Borja Iglesias, quien mantiene contrato en vigor hasta 2027.

El club gallego no lo considera intransferible, aunque su salida dependerá de la llegada de una oferta realmente convincente. El delantero está tasado en torno a los 2,5 millones de euros, según las estimaciones de mercado, una cifra asequible para el poder económico del club mexicano.

Las conversaciones se encuentran todavía en una fase muy inicial, pero ya comienzan a intuirse cifras de negociación.

Un mercado competitivo pese a su edad

Pese a sus 33 años, el delantero español sigue teniendo mercado en Europa y ahora también en América. Su situación contractual relativamente accesible y su perfil internacional lo convierten en una oportunidad interesante para clubes fuera del fútbol europeo de primer nivel.

El América, además, no es ajeno a la llegada de futbolistas españoles en los últimos años a México. Nombres como Sergio Canales, Sergio Ramos u Óliver Torres han marcado ya tendencia en su fútbol.

Operación abierta, pero sin decisión final

Pese al interés, por ahora no hay acuerdo cerrado ni siquiera una oferta formal definitiva, pero el interés es real y parece ser creciente. El Celta mantiene la calma, el América estudia los números y el jugador, concentrado en el Mundial, no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro.

Borja Iglesias, que ya ha demostrado su capacidad para reinventarse en distintos clubes, podría estar sondeando un nuevo giro en su carrera y pensando familiarmente si dar un nuevo salto y cruzar el Atlántico para convertirse en uno de los fichajes estrella del fútbol mexicano.

En sus últimas declaraciones públicas, el 'Panda' dejó claro que le gustaría continuar en Balaídos pero que dejaría la decisión de su futuro en manos del Celta.

América busca un '9' de garantías

El interés del América responde a la clara necesidad de reforzar su ataque de forma perentoria. El equipo mexicano ha sufrido problemas de continuidad en la delantera. Jugadores como Henry Martín han arrastrado lesiones en el último año, mientras que otros perfiles ofensivos no han terminado de consolidarse como soluciones fiables.

El club busca un delantero contrastado, con gol inmediato y capacidad para asumir presión en un entorno exigente como la Liga MX. Borja Iglesias encaja en ese perfil: experiencia, presencia física, juego asociativo y un historial goleador testado en España.

Un delantero con recorrido en la élite

Borja Iglesias ya es toda una institución en el fútbol europeo. Su carrera incluye pasos por clubes como Espanyol, Real Betis, Bayer Leverkusen, Zaragoza y Celta de Vigo, además de su presencia con la selección española, una consagración que le ha llevado hasta el Mundial que se está celebrando precisamente en Estados Unidos, México y Canadá.

Su etapa más brillante estuvo en el Betis, donde se consolidó como uno de los delanteros más fiables de LaLiga, firmando temporadas de alto impacto goleador y convirtiéndose en pieza clave en el proyecto verdiblanco.

En total, acumula más de 50 goles con el Betis y cerca de una treintena en su etapa posterior en el Celta, donde ha mantenido un rendimiento notable pese a los cambios de contexto y rol.

El Mundial, un escaparate que funciona

Borja Iglesias está disputando el Mundial 2026 con España, lo que refuerza su valor en el mercado. Aunque no es titular indiscutible, su presencia en la lista definitiva de la selección confirma su vigencia en la élite.

El atacante ha vivido una carrera de altibajos, pero su capacidad para competir en escenarios de máximo nivel sigue siendo un argumento clave para equipos que buscan experiencia inmediata en el área.