Las seis desvinculaciones oficiales del Celta de Vigo: de Mingueza a Marc Vidal

El club vigués ha anunciado la salida de cuatro jugadores que terminan contrato, el fin del préstamo de Fer López y la marcha de un portero, pero no está incluido Marcos Alonso que seguirá como celeste

El Celta de Vigo ha anunciado este martes la desvinculación de hasta seis jugadores de su plantilla con vistas a la temporada que viene. Lo ha hecho en este 30 de junio en el que finalizan los contratos para los que tenían firmados hasta el curso 25/26. Se trata de Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Fer López, Franco Cervi, Mihailo Ristić y Marc Vidal.

Cada una con sus circunstancias, las seis salidas de jugadores del Celta de Vigo eran esperadas. Realmente son cinco los futbolistas que pertenecían al club vigués, dado que en el caso de Fer López se trataba de una cesión del Wolverhampton, club al que ahora debe volver. Como curiosidad, en la lista de las despedidas no aparece Marcos Alonso, quien también terminaba contrato con los gallegos pero que seguirá jugando en Balaídos.

Las marchas cantadas de Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Franco Cervi y Mihailo Ristić

No hubo sorpresas en las salidas. Desde la de Óscar Mingueza, un secreto a voces casi desde hace meses, pese a que el Celta de Vigo le puso sobre la mesa al futbolista una oferta de renovación. Sin embargo, el catalán ha preferido emprender una nueva aventura alejado de la entidad viguesa después de cuatro temporadas. Su edad y prestaciones lo hacen apetecible para equipos de la Premier League o la Juventus, que bien alguno de ellos podría ser su destino.

Tampoco es sorprende la marcha de tres jugadores que acaban contrato y que habían tenido roles muy secundarios la pasada temporada. A Son Joseph Aidoo, Franco Cervi y Mihailo Ristić. A ninguno de los tres el club le había presentado oferta de renovación alguna. El caso de de Aidoo es el de un jugador que deja una huella especial en Balaídos, a quien los problemas físicos lastraron un mayor regularidad en el equipo en los últimos tiempos.

El portero Marc Vidal se marcha pese a tener dos años más de contrato con el Celta de Vigo

El que no sigue pese a tener contrato es Marc Vidal. El guardameta, firmado del Andorra, estaba comprometido con el Celta de Vigo hasta el año 2028. Sin embargo su nombre aparece entre los jugadores que abandonan la disciplina del club. Otro caso especial es el de Fer López, cedido por el Wolverhampton hasta final de temporada. Habrá que ver si el centrocampista regresa a Balaídos, como es la intención del club y del propio jugador.

El comunicado completo del Celta de Vigo sobre las seis bajas era el siguiente: "Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Fer López, Franco Cervi, Mihailo Ristić y Marc Vidal finalizan su vinculación con el Celta el 30 de junio, poniendo fin así a su etapa como jugadores del primer equipo.

El club quiere agradecerles su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su estancia en Vigo, así como el coraje con el que siempre han defendido el escudo azul.

Asimismo, el Celta les desea el mayor de los éxitos en los nuevos retos deportivos que ahora están afrontando.

Este siempre será tu hogar. ¡Gracias!"