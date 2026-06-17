El sí de Marcos Alonso para continuar en el Celta de Vigo

Tras un período de reflexión pedido por el futbolista en sus vacaciones, las partes negocian los términos para la continuidad del madrileño como celeste una tercera temporada

El futuro de Marcos Alonso podría quedar pronto despejado y que el veterano futbolista juegue una temporada más en el Celta de Vigo. Después de algunos días de reflexión por parte del madrileño, el futbolista ya habría tomado una decisión y esa sería renovar con el cuadro vigués para jugar una tercera campaña en Balaídos.

De esta forma Marcos Alonso, según apunta el Faro de Vigo, le habría dado el sí al Celta de Vigo. Un paso previo a terminar de rematar la operación con los detalles y flecos definitivos de la negociación ante de que se dé la oficialidad a la renovación. Un asunto que se esperaba resolver desde hace algunas semanas y que ahora podría cerrarse.

Marcos Alonso había pedido unos días de reflexión en sus vacaciones antes de dar una respuesta

La de Marcos Alonso era de las cuestiones prioritarias que quedaban por resolverse en estas fechas. El futbolista era uno de los que acababa contrato el 30 de junio y había pedido unos días de reflexión para decidir. En cualquier caso las partes eran optimistas para que pudieran continuar como finalmente todo apunta a que sucederá.

Claudio Giráldez tendrá, por tanto, a uno de sus puntales para una nueva y exigente temporada con el equipo nuevamente en la Europa League. Prueba de esta confianza en el jugador es que ha sido el futbolista de campo más utilizado por el entrenador a lo largo de la campaña 25/26. Ahora, tras la de Iago Aspas, sería otra renovación importante, dado que también es otro de los líderes del equipo desde su experiencia y amplia trayectoria futbolística.

El mensaje que Marcos Alonso había dejado en redes sociales

Ya con la temporada acabada, Marcos Alonso dejaba un mensaje en redes sociales que podía dar pistas de las intenciones del futbolista. "Un orgullo muy grande formar parte de este grupo y estar haciendo historia celeste. Gracias a todos por vuestro apoyo durante toda la temporada y en especial a mis compañeros y cuerpo técnico porque hemos sido un EQUIPO con todas las letras. Enhorabuena a todos y ahora a descansar y cargar baterías!", escribía el madrileño que luego iniciaba sus vacaciones sin pronunciarse más.

Sí hablaba de la situación Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo. "Seguimos esperándolo. Creo que él se lo merece, su rendimiento dentro del club merece que nosotros le esperemos", indicaba hace algunas semanas durante la presentación de Aleix Febas como nuevo futbolista del cuadro vigués.

Situación distinta a la de Mingueza y los otros tres jugadores que acaban contrato

El de Marcos Alonso es el caso de uno de los futbolistas que acaba contrato con el Celta de Vigo. Una desenlace que, salvo sorpresa, será positivo. Nada que ver con la situación de Óscar Mingueza, quien también acaba contrato y que todo apunta a que emprenderá una nueva aventura lejos de Balaídos. Desde la Premier League varios equipos lo tientan con fuerza.

Hay tres casos más de futbolistas que acaban contrato con el Celta de Vigo, aunque ninguno de ellos continuará. Son Franco Cervi, Mihailo Risti y Joseph Aidoo.