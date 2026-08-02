La experiencia de los siete jugadores del Celta que superan la treintena

El equipo vigués combina en los últimos tiempos a jóvenes valores surgidos de su cantera con futbolistas con más bagaje que marcan el liderazgo

Una de las apuestas del Celta de Vigo en las últimas campañas, en cuanto a la configuración de sus plantillas, es una interesante mezcla entre los jóvenes, especialmente surgidos de su propia cantera, y los jugadores más veteranos. En este segundo apartado, y por la composición actual del equipo en el que aún puede haber modificaciones, aparecen siete jugadores que superan los 30 años.

Se trata de siete jugadores que deben aportar la experiencia en una plantilla que afronta una nueva temporada con tres competiciones, donde las rotaciones serán fundamentales, también la capacidad de competir y tener poso en determinados momentos de la temporada. Un valor añadido que pueden ofrecer los siete jugadores que pasan de la barrera de los 30.

El incuestionable liderazgo de Iago Aspas

Sin duda el caso más especial es el de Iago Aspas. El capitán del Celta de Vigo, que al finalizar el curso colgará las botas tal y como anunció tras su última renovación, disputará la campaña con 39 años. Hace unos días cumplía esa cifra. Su experiencia y liderazgo están fuera de duda y nuevamente será un referente para todos sus compañeros, especialmente los más jóvenes.

Tras Iago Aspas, el segundo futbolista más veterano de la plantilla del Celta de Vigo es Marcos Alonso. El madrileño tiene 35 años y también renovaba hace algunas semanas con el club gallego. Su experiencia en el eje de la zaga es interesante. Además, pese a que pudiera parecer lo contrario por su edad, la temporada pasada fue el jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez.

La experiencia de Matías Vecino y Borja Iglesias

El tercero en ese lista es Matías Vecino. El centrocampista uruguayo, de 34 años, llegó al Celta de Vigo en el pasado mercado de invierno, si bien es cierto que algunos problemas físicos le impidieron tener la regularidad que hubiera deseado. Con un año más de contrato, su nombre apareció como un posible candidato a salir, siempre y cuando llegara alguna oferta que complaciera a todas las partes. Su experiencia es incuestionable.

En la escala aparece cuarto Borja Iglesias, reciente campeón del mundo con la selección española en el Mundial y que tieneb. En algún momento el Panda apareció como objeto de interés en algún equipo mexicano, pero salvo sorpresa seguirá de celeste una temporada más. Su bagaje también es otro punto a favor para el futbolista, además de sus cualidades.

Javi Galán y Aleix Febas, dos fichajes que superan los 30

El siguiente de los veteranos es uno de los dos fichajes del Celta de Vigo. Se trata de Javi Galán, de 31 años, que regresaba a Balaídos tras acabar su contrato con Osasuna. El lateral izquierdo no sólo aportará experiencia, sino que conoce la casa a la perfección, un punto a favor del extremeño de 31 años.

Igualmente 31 años tiene Carl Starfelt. El sueco ya dejó atrás sus problemas de espalda que le impidieron estar disponible para Claudio Giráldez en los últimos meses del curso pasado. Otro líder para la defensa que de su oficio hace una de sus mayores virtudes.

El séptimo es Aleix Febas, fichaje que firmó el Celta de Vigo con la carta de libertad tras acabar su relación con el Elche. El centrocampista, de 30 años, es verdad que tiene menos bagaje en Primera, pero su temple puede ser clave para manejar la medular de los celestes.