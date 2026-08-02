Fer López golea con el Wolverhampton y sigue lejos del Celta

El centrocampista, objeto de deseo de los vigueses para una nueva cesión, anotó el primer tanto en el triunfo del equipo inglés contra el Racing de Santander en el último amistoso

Fer López es uno de los deseos del Celta de Vigo para este mercado de verano. Sin embargo, el regreso del centrocampista no es tarea fácil ante la oposición del Wolverhampton Wanderers, que quiere contar con el jugador en su propósito de regresar a la Premier League. Mientras el madrileño está demostrando sus cualidades con los ingleses con los que está siendo uno de los futbolistas destacados en la pretemporada.

Sin ir más lejos este sábado Fer López volvió a marcar. Fue en el amistoso que el Wolverhampton Wanderers disputó contra el Racing de Santander en el Moulineux Stadium de Wolverhampton. El contundente 3-0 de los locales ante el recién ascendido de LALIGA llevó la firma de Fer López en el 1-0 al aprovechar un balón suelto. Se trata de su segundo gol de pretemporada tras el anotado contra al Doncaster Rovers hace unos días. Ha visto puerta en dos de los cuatro encuentros preparatorios, contando con que no pudo participar en el primero.

El Wolverhampton considera a Fer López como pieza clave para volver a la Premier League

El buen hacer de Fer López en pretemporada corrobora la idea del Wolverhampton de colocar al futbolista como uno de los pilares para intentar el ascenso a la Premier League, después de perder la categoría hace unos meses. Una idea que choca con el propósito del Celta de Vigo, consciente de la dificultad, pero que tampoco cierra totalmente la puerta al futbolista.

Hay que recordar que el Wolverhampton pagó el verano pasado 23 millones de euros al Celta de Vigo por Fer López. Una importante apuesta de los ingleses que ahora quieren transformar en rendimiento futbolístico de ahí el papel clave que César Peixoto, entrenador del Wolverhampton, otorga al madrileño en esta temporada.

Fer López ya jugó como cedido media temporada en el Celta de Vigo

Ya la temporada pasada el Celta de Vigo disfrutó de una cesión de Fer López en el mercado de invierno. Con los vigueses encontró el rendimiento que no logró en sus primeros meses en el Wolverhampton. El centrocampista, a las órdenes de Claudio Giráldez, participó en esos meses en 23 partidos, con un total de 1.491 minutos y en los que hizo dos goles.

El nivel ofrecido por Fer López en esos meses en el Celta de Vigo le colocó nuevamente en la lista de deseos de la entidad celeste. También el centrocampista veía con buenos ojos el regresar a Balaídos, donde ha mostrado su mejor versión como futbolista. Claro que eso no significa que el futbolista, con cuatro años más de contrato con el equipo inglés, vaya a presionar y crear conflictos en busca de una salida. De ahí que esté acoplándose este verano al Wolverhampton.

Quedan aún semanas en el mercado de verano y la situación puede variar. No obstantes con la firme decisión del club propietario de los derechos de Fer López el margen de maniobra del Celta de Vigo es estrecho para que el centrocampista pudiera vivir una nueva etapa como celeste.