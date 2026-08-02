Hugo González: máximo goleador veraniego del Celta y un futuro por decidir

El atacante ha anotado tres de los cinco tantos del conjunto vigués en la pretemporada y no puede alternar por edad el primer y segundo equipo, por lo que Claudio Giráldez deberá tomar una decisión

La pretemporada del Celta de Vigo va dejando algunos nombres propios y uno de ellos es el de Hugo González. El extremo se ha convertido en el máximo goleador del cuadro gallego en lo que va de verano, con tres dianas, mientras se está a la espera de dilucidar su futuro condicionado por el hecho de que por edad no puede compaginar su pertenencia al primer y segundo vigués.

De momento han sido cinco los goles que el Celta de Vigo ha marcado en sus tres partidos de pretemporada. Tres de ellos llevaron la firma de Hugo González, que ha anotado distribuyendo un tanto por amistoso. Así fue fiel a su cita goleadora ante el Sporting de Braga en el empate (2-2), marcó en el triunfo contra el Sporting de Gijón (1-0) e hizo lo propio en las tablas ante el Académico de Viseu (2-2). Carlos Domínguez y Ferran Jutglà fueron los autores de las otras dos dianas veraniegas para los de Claudio Giráldez.

Hugo González ya fue el máximo goleador del Celta Fortuna que ascendió con 18 tantos

Lo de marcar goles no es nuevo para Hugo González, quien por ejemplo ya lo acreditó la pasada temporada con el Celta Fortuna. Fueron 18 tantos con el filial celeste, máximo artillero del equipo y pieza clave para que el equipo entrenado por Fredi Álvarez acabara logrando el histórico ascenso a Segunda División. Una llamada a la puerta potente, como lo está haciendo en la pretemporada ya con el Celta de Vigo.

El extremo, de 23 años y 1,77 metros, no puede alternar el primer y segundo equipo del Celta de Vigo por la edad y normativa. Por tanto el club, especialmente en la figura de Claudio Giráldez, debe tomar una decisión acerca de si se queda con el valenciano y le da dorsal. Una determinación que puede estar influenciada por los refuerzos que lleguen o no, pero que mientras tanto Hugo González con su trabajo y rendimiento vienen complicando al técnico.

Hugo González tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo

Hugo González tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo y, según señalaba La Voz de Galicia, no vería tampoco con malos ojos continuar en el Celta Fortuna, que esta temporada jugará en Segunda División, si finalmente no encontrara hueco en la primera plantilla del equipo vigués. Con todo a Claudio Giráldez le gustan las condiciones y el rendimiento que ofrece el atacante.

Quedan dos semanas para que arranque la temporada, que para el Celta de Vigo se iniciará el 16 de agosto ante Osasuna en Balaídos, algo menos de un mes para que se cierre el mercado y las plantillas queden definitivamente configuradas. Un tiempo en el que debe decidir sobre Hugo González. Si el valenciano sigue al nivel que viene mostrando en los dos amistosos que restan, frente al Sassuolo y Nápoles, seguirá ganando enteros para hacerse con un hueco en el primer plantel de los vigueses ante una nueva temporada con tres competiciones.