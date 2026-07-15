El Celta Fortuna se pone manos a la obra en un año histórico

El filial del equipo celeste ha arrancado este miércoles la pretemporada para preparar un curso en el que por primera vez militará en Segunda División

El Celta Fortuna de la temporada 26/27 ha echado a andar este miércoles para preparar una campaña que será histórica. Tras el ascenso conseguido el pasado mes de junio a Segunda División, el filial del conjunto gallego jugará por primera vez en el fútbol profesional, con todo lo que conlleva.

Por eso el equipo entrenado por Fredi Álvarez ha puesto punto final a sus vacaciones. El Celta Fortuna ha celebrado este miércoles su primer entrenamiento de pretemporada en las instalaciones deportivas de A Madroa. Han sido 16 jugadores del filial celeste los que se han ejercitado, acompañados de algunos jugadores del equipo juvenil.

La lista de los jugadores del Celta Fortuna que han comenzado la pretemporada

De esta forma la lista de jugadores del primer entrenamiento del Celta Fortuna ha sido la siguiente: Coke Carrillo, Marcos González, Caio Barone, Izan Server, Seyni Ndiaye, Pablo Gavián, Pablo Meixús, Jan Oliveras, Quique Ribes, Adrià Capdevila, Kibet, Cristian Carro, Germain Milla, Ángel Davila, Bernard Somuah y Álvaro Marín.

Además, han estado trabajando a las órdenes de Fredi Álvarez varios jugadores del equipo juvenil del Celta de Vigo. Han sido los casos de Iago Barreiros, Jorge Pérez, Noah Rodríguez, Mateo Sobral, Pedro Ildefonso, Raúl Chirveches, Diego Matute, Hugo López, David Sueiro y Saúl Cotado.

Los que todavía no están con el equipo son Andrés Antañón y Anxo Rodríguez. Los dos canteranos del Celta de Vigo se proclamaban hace unos días campeones del Europeo sub 19. De ahí que tanto el central como el centrocampista gocen todavía de unos días de vacaciones antes de incorporarse a la disciplina del Celta Fortuna.

Los amistosos programados para el Celta Fortuna en la pretemporada

La pretemporada que inicia el Celta Fortuna, histórica por su presencia en Segunda División, ya tiene cerrada seis partidos amistosos de preparación. El primero de ellos será frente al Sporting de Gijón, con quien este curso compartirá categoría. Ese partido preparatorio se disputará el miércoles 22 de julio a las 19 horas en las instalaciones deportivas de A Madroa.

Luego llegará la cita frente al CD Lugo en el Campo Municipal de Pol de Lugo. Será el miércoles 25 de julio a las 19.00 horas. Para el miércoles 29 de julio, a las 18.00 horas, se ha programado el enfrentamiento ante el SCU Torreense en las instalaciones deportivas de A Madroa.

Ya para agosto quedan tres nuevos amistosos para el Celta Fortuna. Ante el Vizela FC será el sábado 1 de agosto a las 18.00 horas en el Estadio do Vizela FC. Posteriormente dos citas para el sábado 8 de agosto. A las 11.00 horas será contra el Coruxo FC en las instalaciones deportivas de A Madroa. Ya para la tarde queda el duelo contra el UD Ourense a las 20.00 horas en el Estadio O Couto de Ourense.

Todo con vistas a alcanzar el mejor estado posible para el estreno oficial de la temporada. Una cita única que llevará al Celta Fortuna al Nuevo Mirandilla, donde el sábado 15 de agosto jugará desde las 19.00 horas contra el Cádiz FC.