﻿Andrés Antañón y Anxo Rodríguez﻿: dos pujantes canteranos del Celta que son campeones de Europa

Los dos conquistaron el título continental sub 19 con la selección española; tanto el centrocampista como el central salieron en la final contra Alemania desde el banquillo

La cantera del Celta de Vigo sigue dejando muestras de su potencial. El último ejemplo ha sido la presencia de dos jugadores de los escalafones inferiores del club celeste en la consecución del título de campeones de Europa sub 19 que lograba este sábado España. Andrés Antañón y Anxo Rodríguez formaron parte del equipo campeón.

Tanto Andrés Antañón y Anxo Rodríguez participaron en la final en la que la selección española venció por 2-0 al combinado de Alemania. Los dos futbolistas del Celta de Vigo partieron desde el banquillo aunque tuvieron presencia en el partido en la segunda parte. Antañón entró en el minuto 73 para suplir a Quim Junyent, mientras que Anxo Rodríguez ingresó en el rectángulo de juego en el minuto 88 para suplir a Thiago Pitarch.

El Celta de Vigo se hacía eco de su doble representación en el título conquistado

El caso es que tanto Andrés Antañón y Anxo Rodríguez pueden presumir de ser campeones de Europa sub 19 con la selección española, que se impuso en la final celebrada en el estadio The Racecourse Ground de Wrexham de Gales con goles de Hugo López y Mario Rivas.

Dos nuevos ejemplos del potencial de las jóvenes promesas del Celta de Vigo. El club vigués, a través de sus redes sociales, se hacía eco de esta consecución del título con sus dos representantes. Los dos, además, se acordaron de su orígenes y aparecieron en las imágenes con banderas de 'Feito na Madroa'.

Antañón ya debutó con el primer equipo del Celta de Vigo de la mano de Claudio Giráldez

Los dos jugadores asoman como promesas del Celta de Vigo. En el caso de Antañón incluso ya debutó con el primer equipo de la mano de Claudio Giráldez la temporada pasada. El mediocampista, de 19 años y 1,83 metros, se estrenó contra el Girona en LALIGA en marzo y poco después repitió incluso con una titularidad ante el Real Oviedo. Meses antes había participado en el partido contra el Puerto de Vega en la Copa del Rey.

Anxo Rodríguez, por su parte, es un central de 19 años y 1,85 metros fue indiscutible en el Celta Fortuna de Fredi Álvarez para ser una de las piezas claves en el ascenso del equipo a Segunda División. Todo pese a que inicialmente no formaba parte del segundo equipo celeste. Sin embargo el defensa experimentó un notable crecimiento. Tanto él como Antañón podrían formar parte, en principio, del filial este curso.

La apuesta por la cantera del Celta de Vigo

La apuesta por la cantera por parte del Celta de Vigo se refleja en varias situaciones que así lo ponen de manifiesto. Desde la presencia de un alto número de jugadores en el primer equipo que entrena Claudio Giráldez, otro factor también de cantera, hasta el ascenso que el Celta Fortuna lograba hace algunas semanas a Segunda División. Un hito histórico que permitirá que el salto de los futbolistas del filial sea menos grande, dado que ya competirán con futbolistas profesionales.