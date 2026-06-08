Otro detalle más del poderío de la cantera del Celta: a un paso del ascenso a Segunda

Además de nutrir con numerosos futbolistas al primer equipo entrenado por Claudio Giráldez, el filial se jugará ante la Ponferradina entrar en el fútbol profesional

El Celta Fortuna está empeñado en hacer historia y ya está a un pasito de poder ascender a Segunda División. Tras eliminar al Europa en la primera eliminatoria de los 'play off', ahora se lo jugará contra la Ponferradina para saber si finalmente el segundo equipo del cuadro gallego juega la temporada que viene en LaLiga Hypermotion.

El poder de la cantera del Celta de Vigo se puede observar en la cantidad de futbolistas que pueblan el primer equipo de la mano de Claudio Giráldez. Jóvenes talentos surgidos de la factoría del equipo gallego que han sido parte fundamental para alcanzar por segundo año consecutivo la clasificación para la Europa League.

El Celta Fortune venció al Europa en la prórroga

También el segundo equipo del Celta de Vigo muestra señales de que ese talento canterano sigue aflorando y con fuerza. Después de un gran año en la fase regular de Primera Federación, el segundo equipo ha superado la primera eliminatoria, la que le enfrentaba a un poderoso y experimentado Europa.

Balaídos, con más de 7.000 espectadores en las grada, vivió este domingo toda una fiesta en el encuentro de vuelta contra el Europa. El 3-2 del marcador final colocó a los de Fredi Álvarez en la final por el ascenso. Todo después de un emocionante partido que necesitó de la prórroga para encontrar al ganador que se la jugará contra la Ponferradina, que en su caso había dejado en el camino al Atlético Madrileño.

El duelo comenzó con el jarro de agua fría que supuso el gol del visitante Cano. Sin embargo en la segunda parte empató de penalti Hugo González. Fue la primera de las tres penas máximas que fueron señaladas en el partido. Precisamente desde los once metros puso el 2-1 para el Celta Fortune Hugo González. Jordi Cano, también de penalti, empataba para el Europa y llevaba el encuentro a la prórroga.

Difícil encontrar más emoción mientras los aficionados congregados en Balaídos daban fuerzas a los jóvenes jugadores celestes. Ángel Arcos, con un disparo ajustado desde fuera del área, resolvió en la prórroga y colocaba el 3-2 definitivo. Se desataba la locura en Balaídos. El filial, con la presidenta Marián Mouriño de testigo en el estadio, alcanzaba la final.

Fredi Álvarez advierte que va a ser una eliminatoria muy dura contra la Ponferradina

Ahora el segundo equipo gallego buscará colocarse en el fútbol profesional, aunque para ello deberá derrotar a la Ponferradina en una dura eliminatoria. Tras varias presencias en los 'play off' de ascensos, el Celta de Vigo quiere dar el salto definitivo para jugar en Segunda División.

Precisamente Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortune, ya tenía puesta la mirada en el futuro inmediato y la Ponferradina. "Va a ser una eliminatoria muy dura. La Ponferradina ha sido de largo el mejor equipo de la segunda vuelta. Hizo 40 puntos, lo que no logró ningún otro equipo. Llegan con la flecha para arriba. El arbitraje va a ser muy importante por lo que les permita", advertía el técnico que agradecía el apoyo de los aficionados ante el Europa: "No contábamos con tanta gente en el estadio. Es espectacular lo que nos ayudaron".