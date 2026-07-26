Carl Starfelt vuelve a vestir la elástica celeste cuatro meses después

El internacional sueco reaparece en pretemporada después de más de un tercio de año sin jugar y con el objetivo de llegar en plenitud al inicio de LaLiga tras dejar atrás una complicada hernia discal que le apartó de los terrenos de juego desde mediados de marzo

El Celta ya cuenta de nuevo con un nuevo 'fichaje' de cara a la temporada 2026/2027. El partido ante el Sporting tuvo como gran noticia la reaparición de uno de sus futbolistas más importantes. Carl Starfelt ha vuelto a jugar con el equipo celeste tras dejar atrás la complicada lesión que le obligó a perderse el tramo decisivo de la pasada temporada, una ausencia que terminó pasando una elevada factura al conjunto de Claudio Giráldez tanto en LaLiga como en su aventura europea.

El regreso del internacional sueco supone una de las mejores noticias del verano para el equipo gallego, que confía en recuperar cuanto antes a un futbolista considerado imprescindible dentro y fuera del terreno de juego.

Tras finalizar sus vacaciones después de participar con Suecia en el Mundial, Starfelt ya trabaja junto al resto de sus compañeros con la intención de aprovechar las semanas de pretemporada para alcanzar su mejor estado físico antes del comienzo del campeonato liguero.

Una lesión mucho más larga de lo esperado

Aunque inicialmente se esperaba que pudiera regresar antes de finalizar la temporada, la recuperación del defensa terminó prolongándose durante varios meses. Starfelt sufrió una complicada hernia discal que le apartó de los terrenos de juego desde mediados de marzo y le impidió disputar los dos últimos meses y medio de competición.

Su último partido con la camiseta celeste databa del 15 de marzo. A partir de entonces, el central tuvo que centrarse exclusivamente en su recuperación mientras veía desde fuera cómo el equipo afrontaba el momento más exigente del curso sin uno de sus referentes defensivos.

En total, el sueco se perdió los diez últimos encuentros de Liga y, especialmente, la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League frente al Friburgo, una ausencia que el conjunto vigués acusó notablemente en una defensa que perdió liderazgo, contundencia y experiencia en los momentos de máxima exigencia.

Un vacío que el Celta nunca terminó de cubrir

No es ningún secreto que la baja de Starfelt fue uno de los grandes contratiempos para Claudio Giráldez en el desenlace de la temporada. El internacional sueco se había consolidado como el auténtico jefe de la zaga, un futbolista capaz de ordenar al equipo, corregir situaciones comprometidas y aportar seguridad en un sistema muy exigente para los defensores. Su ausencia obligó al técnico a modificar piezas y buscar alternativas para mantener el nivel competitivo de una defensa que perdió a uno de sus pilares justo cuando el calendario elevaba el nivel de dificultad.

Especialmente dolorosa fue su ausencia en la Europa League. El Celta llegó con ilusión a los cuartos de final, pero tuvo que afrontar la eliminatoria contra el Friburgo sin uno de sus líderes sobre el césped, un condicionante que terminó pesando en una serie que acabó con la eliminación del conjunto gallego.

El esfuerzo para llegar al Mundial

Mientras el Celta peleaba por cerrar la temporada de la mejor manera, Starfelt afrontaba una carrera contrarreloj con el objetivo de llegar a tiempo a disputar el Mundial con la selección sueca. El defensa intensificó su recuperación durante las semanas posteriores al final del campeonato y logró cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera al formar parte de la expedición de Suecia en la cita mundialista.

En el Mundial solo jugó unos minutos en el partido de la tercera jornada del Grupo F ante Japón, quedándose sin jugar en los encuentros ante Túnez, Países Bajos y en la eliminación de su selección a manos de Francia (3-0).

Una vez concluido el torneo internacional y disfrutadas sus vacaciones, el central ya se ha incorporado a la disciplina celeste y ahora dispondrá de algo más de tres semanas de preparación para ponerse a punto antes del estreno liguero.

Un futbolista imprescindible para Giráldez

Starfelt sigue siendo uno de los pesos pesados del vestuario. El sueco forma parte del grupo de capitanes y es considerado uno de los futbolistas más importantes del proyecto de Claudio Giráldez. Su regreso permitirá al entrenador recuperar a un defensor que conoce perfectamente los automatismos del equipo y que aporta experiencia, liderazgo y capacidad para sacar el balón desde atrás, aspectos fundamentales dentro de la propuesta del técnico celeste.

No obstante, el regreso de Starfelt no modifica la hoja de ruta del club en el mercado. Giráldez sigue considerando prioritaria la incorporación de otro central que aumente la competencia y permita reforzar una posición que quedó muy castigada la pasada campaña por los problemas físicos.

Un verano marcado por su futuro

El nombre de Carl Starfelt estará muy presente en los despachos de Balaídos estas próximas semanas. El central afronta la última temporada del contrato que firmó con el Celta y su continuidad más allá del próximo verano es una de las cuestiones que el club deberá abordar próximamente.

Por el momento, la prioridad es exclusivamente deportiva. Después de muchos meses de recuperación, el sueco ya vuelve a vestir de corto con normalidad y su presencia representa uno de los mejores fichajes posibles para un Celta que sufrió enormemente su ausencia en el tramo decisivo del pasado curso y que espera volver a contar desde el primer día con el líder de su defensa.