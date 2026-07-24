El 'fichaje' de Miguel Román para la nueva temporada del Celta de Vigo

El centrocampista cayó lesionado el pasado mes de marzo cuando mejores prestaciones ofrecía y hacen unos días disputaba un partido más de cuatro meses después para preparar una temporada en la que debe ser importante

Miguel Román está viviendo una pretemporada muy especial con el Celta de Vigo, después de que en los últimos meses del pasado curso una lesión le apartara de los terrenos de juego cuando mejores prestaciones ofrecía y con una clara línea ascendente. Un duro revés que ahora queda atrás para el centrocampista que podría considerarse casi 'un fichaje', al margen de los que sí lo son de facto como Aleix Febas y Javi Galán.

A mediados de marzo, Miguel Román sufrió en un entrenamiento la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que le obligó a tener que pasar por el quirófano y tener que quedarse fuera los meses finales y más decisivos de la temporada con el Celta de Vigo. Todo cuando su nivel se había elevado considerablemente para ser uno de los referentes en la zona ancha.

Miguel Román volvió a jugar un partido de fútbol más de cuatro meses después

El trabajo de recuperación de Miguel Román ha sido intenso, incluso sacrificó parte de sus vacaciones para ir ganando tiempo en su puesta a punto. Un esfuerzo que va dando sus frutos y que ha propiciado que el de Gondomar pudiera arrancar la pretemporada con sus compañeros a las órdenes de Claudio Giráldez. Una excelente noticia para el Celta de Vigo.

Incluso ya disfrutó de minutos en el primer partido de pretemporada del cuadro vigués, el que acabó en empate la pasada semana contra el Sporting de Braga en tierras portuguesas (2-2). Miguel Román salió en el 77' por Matías Vecino y volvía a jugar un partido, aunque fuera amistoso, algo que no sucedía desde el pasado 6 de marzo cuando lo hizo contra el Real Madrid antes de caer lesionado.

Ahora la idea es que pueda ser uno más esta temporada. De hecho entró con normalidad en la lista de citados del Celta de Vigo para el segundo partido del equipo celeste, el que le enfrenta este sábado al Sporting de Gijón en el Estadio A Lomba en Villagarcía de Arosa. Seguramente Miguel Román puede disfrutar de más minutos en el duelo contra los asturianos.

La reflexión que hacía Claudio Giráldez sobre Miguel Román

Durante este verano Claudio Giráldez reflexionó sobre Miguel Román en una entrevista en TVG, donde dejaba a las claras la estima futbolística que tiene sobre el centrocampista. "Seguramente, Miguel Román es el jugador que más nos sorprendió a corto plazo, por la evolución y por cómo ha sido capaz de adquirir cosas que no mostraba, que todos pensábamos que podía tener, y por cómo lo ha hecho. Seguramente es la evolución más rápida a primera vista", decía sobre su crecimiento.

Ahora debe corroborar ese crecimiento en la nueva temporada que prepara el Celta de Vigo. La competencia en la medular es alta, con la llegada de Aleix Febas, que se suma a elementos como Matías Vecino e Ilaix Moriba que ya estaban en el equipo. Sin embargo, el hecho de que nuevamente el equipo dispute tres competiciones abre el abanico de rotaciones y la presencia de Miguel Román recuperado apunta a un interesante 'fichaje'.