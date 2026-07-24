El RC Celta trabaja en intentar darle salida a Unai Núñez

El central no entra en los planes del entrenador Claudio Giráldez de cara a la próxima temporada. El club gallego además quiere deshacerse de él para liberar salarios y tener más margen para acometer fichajes en lo que resta de mercado de verano

El RC Celta sigue trabajando en la operación salida ya que a pesar de los que ha realizado en los últimos días aún tiene sobre la mesa encontrarle equipos a dos futbolistas con los que no cuenta Claudio Giráldez: Unai Núñez y Carles Pérez. Los dos jugadores han vuelto después de sus respectivas cesiones, pero ninguno tiene hueco en un equipo que lleva funcionando dos campañas sin ellos. El central tiene mercado en el fútbol español debido a su buen rendimiento en el Valencia CF, pero conseguirle club al extremo está algo más complicado.

Unai Núñez cuenta con el interés de equipos de LaLiga

La situación de Unai Núñez no ha cambiado absolutamente nada en el RC Celta a pesar de que el central ha rendido bien en el Valencia CF durante la recta final de la pasada temporada. El zaguero no entra en los planes de Claudio Giráldez y el club gallego está encantado con esa decisión porque quiere quitarse de encima ya uno de los salarios más altos de la plantilla lo cual le permitiría tener más margen salarial para realizar fichajes en lo que resta de temporada.

Unai Núñez, que tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2029, cuenta con dos ofertas de equipos de LaLiga según informa Radio Marca, pero ninguna de esas propuestas está cerca a culminarse. El club gallego espera que con el paso de los días las posturas se vayan acercando para que el central de 29 años deje el equipo.

Unai Núñez, por el momento, se entrena con total normalidad con el resto de compañeros del RC Celta si bien sabe que no va a jugar en el equipo de Claudio Giráldez. Es por ello que busca un nuevo club en el que continuar su carrera deportiva.

Carles Pérez, otro descarte del RC Celta

Más complicado lo tiene el RC Celta con Carles Pérez al quien encontrarle equipo va a resultar más difícil debido a que el extremo catalán no ha rendido bien en las últimas cesiones en el Getafe CF y el Aris de Salónica respectivamente. El factor que tiene a su favor el RC Celta para dar salida al catalán es que Carles Pérez acaba contrato al final de esta temporada que va a comenzar en breve, el 30 de junio de 2027, y eso puede provocar que se llegue a un acuerdo para separar caminos lo que luego le puede dar libertad a Carles Pérez a la hora de elegir destino.

Una vez termine con la operación salida, el RC Celta se volverá a centrar en realizar fichajes que eleven el nivel de su plantilla. El club gallego tiene un reto muy importante en esta temporada en la que tendrá que volver a compaginar la disputa de tres competiciones bastante importantes (LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey). Es por ello, que el equipo que entrena Claudio Giráldez necesita fichajes de buenos jugadores, pero para tener margen salarial debe dar salida primero a jugadores como Unai Núñez y Carles Pérez.