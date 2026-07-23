La portería sigue subrayada en rojo por el Celta de Vigo

El club vigués busca potenciar una posición que considera prioritaria en el mercado, junto con la del extremo de velocidad y desborde, para que otro guardameta compita con Radu en una nueva campaña con tres competiciones

El Celta de Vigo se mueve despacio en el mercado de verano, en cuanto a oficialidades, pero sigue trabajando con una clara hoja de ruta para la configuración de la plantilla que ponga a disposición de Claudio Giráldez. La portería, al igual que el extremo, son dos posiciones subrayadas en rojo por la dirección deportiva de la entidad celeste.

Desde hace tiempo tiene claro el Celta de Vigo que quiere competencia para Iounut Radu. El rumano cuajó una excelente primera temporada en Balaídos, pero ante una nueva temporada con tres competiciones no se quiere correr riesgos. Lesiones, momentos de menor forma o sanciones hacen necesaria la llegada de un nuevo guardameta que complete una plantilla más competitiva.

La salida de Marc Vidal y sin minutos para Iván Villar en el primer amistoso

El final del mes de junio trajo, entre otras cuestiones, la desvinculación de Marc Vidal del Celta de Vigo pese al año de contrato que aún le restaba. Tampoco queda claro qué va a suceder con Iván Villar, pese a que tiene hasta junio de 2027 firmado con los vigueses. Sin embargo su rol en el equipo no está claro, más después del primer amistoso de pretemporada.

Y es que Claudio Giráldez apostó en ese primer partido ante el Sporting de Braga por Radu en la primera parte y por Coke Carrillo, portero del filial, en la segunda, sin que Iván Villar tuviera minutos. Un señal o casualidad de un guardameta que suma un buen número de temporadas en el equipo y que, por los planes del club, quedaría como tercer guardameta.

De momento los fichajes del Celta llegaron a coste cero

El Celta de Vigo no se quiere precipitar para cerrar ese portero que compita con Radu en la temporada 26/27. El 'modus operandis' del club señala a las oportunidades de mercado. Así llegaron Aleix Febas, procedente del Elche, y Javi Galán, que hizo lo propio desde Osasuna. Los dos fichajes celestes de la temporada fueron realizados a coste cero y llegaron con la carta de libertad. También el hecho de que el Celta no haya hecho caja con ventas de futbolistas condiciona esta circunstancia.

En cualquier caso quedan tres semanas y media para que arranque la temporada, que en el caso del Celta será el 16 de agosto ante Osasuna. No obstante quedan aún dos semanas más para el cierre del mercado, que como ya es tradicional se produce en diciembre con algunas semanas de la competición liguera ya transcurridas.

Lo ideal es que el Celta de Vigo pudiera cerrar cuanto antes el portero para que pudiera trabajar a las órdenes de Claudio Giráldez, aunque de momento habrá que esperar. La del guardameta es una de las posiciones prioritarias para reforzar en el club vigués. La otra es la de un extremo de velocidad y desborde. En las últimas ha trascendido el interés en el australiano Nestory Irankunda, jugador que llamó la atención en el pasado Mundial y que pertenece al Watford. Eso dos puestos, más las salidas que se puedan producir, marcarán el capítulo de fichajes en el Celta de Vigo.