El Celta piensa en competencia para Radu

La portería es una de las posiciones que el club gallego pretende reforzar en el mercado de verano para añadir alternativas al rumano que tan grata impresión ha dejado

La portería es una de las posiciones que el Celta de Vigo tiene en su hoja de ruta como demarcación que pretende reforzar. Son varias las prioridades de la entidad celeste para este mercado de verano que apenas acaba de arrancar y que con el paso del tiempo irá ofreciendo alternativas y movimientos.

La campaña 25/26 ofreció una interesante regularidad de Radu, quien llegó el pasado verano con la carta de libertad procedente del Venezia. Sin embargo el Celta de Vigo pretende potenciar la competencia para el rumano en un año en el que nuevamente aparece en el horizonte la Europa League y la participación del equipo gallego en tres competiciones.

El papel testimonial de Iván Villar y Marc Vidal en el Celta de Vigo

Es por eso, tal y como apunta el Diario AS, que el Celta de Vigo busca portero que añadir a su plantilla. Además de Radu, el papel de los otros dos porteros esta temporada ha sido casi testimonial. Iván Villar, que entra en su último año de contrato, únicamente ha sumado cinco partidos entre la Copa del Rey y la Europa League. Marc Vidal, por su parte, no ha jugado este curso y aún tiene hasta el verano de 2028 comprometido con el cuadro gallego.

Evidentemente la llegada de un portero a la plantilla del Celta de Vigo implicará la salida de uno o dos de los guardametas que han estado este curso a las órdenes de Claudio Giráldez con poco protagonismo. Son los casos de Iván Villar y Marc Vidal. Radu, por ejemplo, ha jugado todos los minutos de LALIGA y ha monopolizado la portería prácticamente toda la temporada.

El club busca competencia y alternancia para Radu. Posibles necesidades por lesión o alternancia con el rumano, que ha dejado una grata impresión en su primer año y que nuevamente ha vuelto a ser convocado por la selección de su país. Diego Conde, del Villarreal por el que también se ha interesado el Sevilla FC, es una de los nombres vinculados a un posible interés celtiña, aunque son varias las alternativas que se manejan.

Los movimientos del Celta de Vigo en el mercado de verano

Todavía es pronto en el mercado de verano, aunque el Celta de Vigo ya ha realizado algunos movimientos. Primero fue la renovación de Iago Aspas, asunto capital por la trascendencia de la leyenda celtiña que jugará un año más. Luego también ha anunciado el primer fichaje. El de Aleix Febas, que desembarca en Balaídos con la carta de libertad procedente del Elche.

Ahora son varias las cuestiones que debe resolver el Celta de Vigo, que volverá a los entrenamientos justo dentro de un mes con el arranque de los reconocimientos médicos y la pretemporada. Para empezar al asunto de jugadores que acaban contrato. Existe optimismo con Marcos Alonso para que siga un año más. Todo lo contrario con Óscar Mingueza, quien todo apunta a que seguirá su camino fuera. En cualquier caso no existe aún pronunciamiento oficial en los dos casos. Además temas como el lateral izquierdo o salidas de jugadores con mercado marcarán los pasos de la configuración del nuevo Celta de Vigo.