Leon Bailey responde al interés del Celta en ficharlo

El club gallego quiere elevar el nivel de la delantera de cara a la temporada que viene en la que se va a tener que compaginar LaLiga y la Copa del Rey con la UEFA Europa League de nuevo. Ante un posible bajón de Iago Aspas, el RC Celta puso sus ojos en el atacante del Aston Villa quien prioriza seguir en la Premier League

Ambicioso está el RC Celta en este comienzo de mercado de fichajes de verano en el que quiere elevar el nivel de su plantilla de cara a la siguiente temporada. El club gallego desea mejorar su ataque y está peinando el mercado en una posible estrella, siendo Leon Bailey uno de los jugadores que más interesa. El extremo va a salir del Aston Villa, pero el interés del RC Celta no termina de convencerle, teniendo el futbolistas otras prioridades para su carrera deportiva.

El RC Celta ha sondeado la posibilidad de fichar a Leon Bailey, futbolista del Aston Villa que entrena Unai Emery, pero el extremo ha rechazado la posibilidad de unirse al equipo dirigido por Claudio Giráldez según informa The Athletic. El jamaicano no se ha visto seducido por la opción de jugar en el club gallego a pesar de que disputará competición europea. De hecho, Leon Bailey tiene claro que su prioridad es continuar, de momento, en la Premier League.

Leon Bailey negocia con el Hull City

En estos momentos, Leon Bailey ni quiere saber nada de ninguna propuesta fuera de la Premier League de Inglaterra, más allá de la posibilidad del RC Celta el jugador también cuenta con el interés del Trabzonspor, ya que actualmente le da prioridad a fichar por el Hull City.

Leon Bailey ve con buenos ojos la opción de fichar por el Hull City el cual acaba de ascender a la Premier League, pero que tiene una gran capacidad económica para incluso convencer a futbolistas de equipos que está en lo alto de la clasificación del fútbol inglés.

Leon Bailey tiene contrato con el Aston Villa hasta el 30 de junio de 2027, pero el club inglés no quiere regalarlo, a pesar de que sabe que no puede conseguir mucho dinero por él, porque necesita liquidez para cuadrar cuentas y realizar otras operaciones durante este mercado de fichajes de verano.

A sus casi 29 años, Leon Bailey viene de jugar una temporada en la que ha disputado 19 partidos y 539 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia, quedando así claro que no entra en los planes de Unai Emery.

El RC Celta busca a un delantero

El RC Celta está interesado en fichar a un delantero en este mercado de verano. A priori se cuenta con Borja Iglesias, a pesar del interés de América, Iago Aspas, Pablo Durán, Williot Swedberg, Hugo Álvarez y Ferran Jutglà, pero se quiere añadir a un futbolista que eleve el nivel de esa demarcación.

Claudio Giráldez quiere tener más posibilidades en su plantilla para poder compaginar las tres competiciones que tiene que disputar (LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey).