El Celta rescata un empate 'in extremis' en Braga en un estreno de lo más prometedor

Los de Claudio Giráldez igualaron en el tiempo añadido gracias a un cabezazo de Carlos Domínguez tras un partido en el que dejaron sensaciones positivas, aunque volvieron a sufrir a balón parado

El Celta rescató un empate en su primer amistoso veraniego ante el Sporting de Braga.Imago

El Celta arrancó su pretemporada 2026/2027 con un empate de mérito en Portugal. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez firmó un 2-2 frente al Sporting de Braga en el primer ensayo del verano, disputado con motivo de la presentación del equipo luso ante su afición.

Hugo González adelantó a los vigueses con un verdadero golazo, pero dos acciones prácticamente idénticas a balón parado permitieron al conjunto portugués remontar antes de que Carlos Domínguez rescatara el empate en el tiempo añadido, también tras un saque de esquina.

El conjunto celeste dejó una imagen convincente en un encuentro en el que todavía no pudo contar con piezas importantes como Borja Iglesias o Carl Starfelt y en el que Claudio Giráldez aprovechó para repartir minutos entre futbolistas del primer equipo y varios jóvenes del filial.

Un Celta reconocible desde el primer minuto

Pese a tratarse del primer amistoso de la pretemporada, el Celta mostró rápidamente algunas de las señas de identidad que pretende mantener Claudio Giráldez. El conjunto gallego apostó por una presión alta, buscó salir jugando desde atrás y trató de asociarse con velocidad para incomodar a un Braga mucho más rodado, ya que afrontará la próxima semana la fase previa de la Conference League.

El técnico celeste mezcló experiencia y juventud en el once inicial. Futbolistas consolidados como Marcos Alonso, Williot Swedberg o Ferran Jutglà compartieron protagonismo con incorporaciones como Aleix Febas o Javi Galán, además de jóvenes que siguen llamando a la puerta del primer equipo, como Hugo González o Burcio.

El dominio vigués encontró premio en el minuto 33. Williot protagonizó una gran acción por la banda antes de asistir a Hugo González, que sorprendió con un potente disparo desde el costado derecho del área para firmar uno de los mejores goles de la tarde. Su derechazo cruzado impactó con violencia en el palo antes de alojarse en las mallas. El estruendo fue casi provocador en Portugal. El atacante valenciano confirmó así las excelentes sensaciones con las que terminó la pasada campaña en el Celta Fortuna y volvió a demostrar que su calidad en el golpeo puede convertirse en un recurso muy valioso para Giráldez.

El balón parado vuelve a castigar al conjunto celeste

Sin embargo, cuando parecía que el Celta se marcharía al descanso con ventaja, apareció una de las asignaturas pendientes que ya acompañó al equipo durante buena parte del pasado curso. En el tiempo añadido del primer acto, Vítor Carvalho aprovechó un saque de esquina para rematar completamente libre de cabeza y establecer el empate justo antes de que el colegiado señalara el camino hacia los vestuarios.

Tras el descanso llegaron los habituales cambios masivos. Giráldez dio entrada a un once prácticamente nuevo, con protagonismo para numerosos futbolistas del Celta Fortuna. También apareció sobre el césped Coke, por delante de Iván Villar, en una de las decisiones que más llamó la atención durante el encuentro.

El segundo tiempo perdió continuidad debido al constante carrusel de sustituciones, aunque el Celta mantuvo una presión intensa y trató de seguir siendo protagonista con balón. Pese a ello, volvió a sufrir en una acción idéntica a la del primer gol. En el minuto 66, otro saque de esquina permitió a Jónatas Noro imponerse por alto para culminar la remontada del Braga con un nuevo remate de cabeza.

Aspas cambia el partido y Carlos Domínguez evita la derrota

Lejos de bajar los brazos, el Celta reaccionó con orgullo. La entrada de Iago Aspas revolucionó el tramo final del encuentro. El capitán, inmerso en la que será su última temporada como profesional, volvió a contagiar su competitividad habitual y elevó el nivel ofensivo del equipo.

El 'príncipe de las bateas' dispuso de una buena ocasión tras una acción individual que terminó con un disparo bien detenido por el guardameta portugués. Aunque se quedó sin gol, su presencia permitió al Celta instalarse definitivamente en campo rival y aumentar la sensación de peligro.

Y así, la insistencia tuvo premio cuando el encuentro ya agonizaba. En el tiempo añadido, un saque de esquina encontró la cabeza de Carlos Domínguez, que conectó un gran remate para superar al portero del Braga y firmar el definitivo 2-2.

El empate hizo justicia a un partido en el que el conjunto gallego ofreció una imagen muy aguerrida y volvió a demostrar que no renuncia nunca a los partidos, ni siquiera en pleno mes de julio.

Buenas sensaciones antes de volver a Balaídos

El estreno dejó conclusiones positivas para Claudio Giráldez. El equipo recuperó por momentos la presión alta que tan buenos resultados le dio durante la pasada temporada, mostró personalidad para construir desde atrás y confirmó el crecimiento de varios jóvenes que siguen reclamando protagonismo.

La nota menos positiva volvió a llegar en las acciones a balón parado, donde el Celta concedió dos goles prácticamente calcados y evidenció que todavía tiene margen de mejora en la defensa de los saques de esquina.

El conjunto celeste continuará su preparación el próximo sábado 25 de julio, cuando recibirá al Sporting de Gijón en Balaídos. Será un nuevo examen para un equipo que, pese a estar todavía en construcción, dejó en Braga motivos suficientes para mirar el futuro con optimismo.