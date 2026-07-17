Aleix Febas y Javi Galán, en la primera convocatoria del Celta de Vigo

El cuadro gallego disputará su primer partido amistoso de pretemporada este sábado contra el Sporting de Bragas en tierras portuguesas

El Celta de Vigo ha ofrecido este viernes su primera lista de convocados para un partido de pretemporada. Será para el estreno que le medirá este sábado al Sporting de Braga, semifinalista de la pasada Europa League, Estadio Municipal de Braga a partir de las 20.30 horas. En la lista de Claudio Giráldez llama la atención la presencia de Aleix Febas y Javi Galán, los dos fichajes del equipo celeste hasta el momento, así como la inclusión de algunos canteranos.

Son 25 los futbolistas que ha citado Claudio Giráldez para el estreno en la pretemporada contra el Sporting de Braga. Un rival al que ya rindió visita el pasado verano y que acabó con triunfo portugués por 3-1. Ahora vuelve a jugarse ese encuentro que podría suponer el debut con la camiseta celeste de Aleix Febas. El centrocampista, que llegó libre del Elche, será uno de los grandes atractivos. El otro es Javi Galán, aunque en este caso sería su primer partido de la segunda etapa.

Claudio Giráldez también tira de canteranos para el primer amistoso del Celta de Vigo

También tira Claudio Giráldez de algunos jóvenes jugadores de la cantera del Celta de Vigo. Coke Carrillo, Hugo Burcio, Ángel Arcos, Hugo González, Óscar Marcos y Bernard Somuah querrán demostrarle al técnico que tienen capacidad para contar con ellos más asiduidad. Este tipo de partidos son especiales para los más jóvenes.

Así la lista de convocados del Celta de Vigo completa para el partido contra el Sporting de Braga es la siguiente: Andrei Radu, Iván VIllar, Coke Carrillo, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Javi Galán, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Joel López, Miguel Román, Aleix Febas, Matías Vecino, Hugo Burcio, Ferrán Jutglá, Iago Aspas, Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Ángel Arcos, Hugo González, Óscar Marcos, El-Abdellaoui y Bernard Somuah.

Aún sin los mundialistas Carl Starfelt y Borja Iglesias, tampoco con el lesionado Ilaix Moriba

Los que no están son los mundialistas del Celta de Vigo. De un lado Carl Starfelt, que se encuentra de vacaciones después de que su participación en la Copa del Mundo terminará con Suecia en los dieciseisavos de final. Será el primero en regresar a la disciplina celeste. El otro es Borja Iglesias, quien sigue en la competición y este domingo estará en la final que España y Argentina disputarán en Nueva York. Por aquello de las tres semanas obligatorias de vacaciones del convenio de los futbolistas, el Panda no podrá ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez hasta el próximo 10 de agosto.

Tampoco está entre los convocados para el primer amistoso de pretemporada Ilaix Moriba por una lesión, el mismo motivo de la baja de Pablo Durán. Se queda fuera Unai Núñez, Carlos Dotor, Carles Pérez, que volvieron de sus cesiones, así como Hugo Sotelo que ultima su salida al Levante. Por contra también es interesante la presencia de Miguel Román. El centrocampista tuvo una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo y que le impidió estar disponible para los últimos meses de la competición. Ahora regresa un futbolista de la plena confianza de Claudio Giráldez con vistas a la nueva campaña y está disponible para jugar contra el Sporting de Braga en este primer partido de verano.