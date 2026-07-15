El delantero gallego afronta la que será su última pretemporada después de una dilatada carrera en la que ha formado su leyenda en el club vigués

Iago Aspas ha iniciado hace unos días la pretemporada con el Celta de Vigo a las órdenes de Claudio Giráldez. No es una pretemporada más para el delantero. Es la última después de que el gallego decidiera hace unos meses continuar una campaña más en activo y firmar la renovación, aunque con la decisión de colgar las botas el próximo mes de junio, para luego unirse a las estructuras del club vigués.

Son, por tanto, los primeros pasos del último baile de Iago Aspas. Una auténtica leyenda del Celta de Vigo, que debutó en el primer equipo celeste hace 18 años en Salamanca, en junio de 2008, y que durante este tiempo ha ido escribiendo una página muy especial y destacada en la historia de la entidad.

Las pretemporadas nunca son los momentos preferidos de los futbolistas. Reconocimientos médicos, duras sesiones en el apartado físico y todavía no hay partido de competición, la salsa para todos los futbolistas. Sin embargo, para Iago Aspas que ya ha vivido unas cuantas, esta fase de preparación tendrá un sabor especial por ser la última como jugador en activo.

Los espectaculares números de Iago Aspas en el Celta de Vigo

Los números de Iago Aspas en el Celta de Vigo hablan por sí solos. Se trata del jugador con más partidos oficiales en la historia de la entidad. Son 572, una cifra que si no ocurre nada extraño aumentará esta campaña y, por ejemplo, sobrepasar la cifra de los 600. También se trata del máximo goleador del equipo celeste en toda su andadura con 222 tantos, algo que también apunta a que no quedará ahí. Números para una leyenda que se prepara desde estos días para la que será su última temporada.

Además no será una campaña cualquiera para el Celta de Vigo. Los de Claudio Giráldez, por segunda vez de manera consecutiva, jugarán en la Europa League después de acabar sextos en la temporada. Una oportunidad para que Iago Aspas también se despida de una competición que conquistó con el Sevilla FC y en la que también ha vivido noches especiales con el equipo vigués.

El liderazgo de Iago Aspas en el Celta de Vigo en un equipo lleno de canteranos

Iago Aspas está llamado en esta temporada nuevamente a ser uno de los referentes del Celta de Vigo. Sus cualidades futbolísticas saltan a la vista. También su capacidad de liderazgo y carisma, muy interesantes para un equipo con tantos canteranos y futbolistas jóvenes a los que el de Moaña marca el camino día a día.

La idea del Celta de Vigo es la de consolidarse en la zona noble de la clasificación y buscar una tercera clasificación consecutiva para Europa. Un objetivo en el que Iago Aspas, tanto dentro como fuera del campo, tendrá un papel importante. A buen seguro que, si no hay contratiempo en forma de lesiones, el delantero tendrá mucho que decir para aportar minutos de calidad, entrar en las rotaciones de Giráldez y despedirse de la mejor manera posible