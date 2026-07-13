El Celta se probará ante el Sassuolo﻿ y el Nápoles en una gira por Italia

El club vigués ha anunciado una concentración en tierras italianas del 5 al 9 de agosto en la que disputará dos amistosos ante rivales de la Serie A

El Celta de Vigo ha dado conocer este lunes que realizará una concentración de pretemporada en Italia. Concretamente en en Sassuolo, del 5 al 9 de agosto a una semana de que en teoría arranque la competición con el duelo frente a Osasuna. Los de Claudio Giráldez disputarán dos amistosos en tierras italianas. Será ante el Sassuolo y el Nápoles.

Primero el Celta de Vigo se enfrentará al Sassuolo el miércoles 5 de agosto, a las 20:00 horas. Será en el el Ricci Stadium, un histórico del fútbol italiano que afronta una nueva temporada en la Serie A. Una interesante piedra de toque para los de Claudio Giráldez en ese tramo ya final de la pretemporada.

Más glamour aún tendrá el segundo partido del Celta de Vigo en Italia. Se enfrentará nada más y nada menos que al Nápoles. Será el sábado 8 de agosto a las 21:00 horas en el Teofilo Patini Stadium de Castel di Sangro. Un rival que fue la temporada pasada subcampeón de la Serie A, únicamente por detrás del Inter de Milán, y que es un asiduo a jugar en la Champions League en las últimas temporadas, como sucederá nuevamente en el siguiente curso venidero.

Cinco amistosos confirmados del Celta de Vigo para la pretemporada

Tras ese segundo partido la expedición del Celta de Vigo regresara a casa y pondrá fin a esos cuatro días de concentración en Italia. Un stage que constituirá el segundo tramo de la preparación veraniega antes del inicio de una nueva campaña. Todo para ir perfilando un equipo que tendrá ilusionantes y exigentes retos en esta campaña con la presencia del equipo en la Europa League nuevamente.

Son, por tanto, cinco los amistosos de pretemporada anunciados por el Celta de Vigo en total. El primero de ellos será el próximo sábado 18 de julio ante el Sporting de Braga, semifinalista de la Europa League de la temporada pasada. Será en el Estadio Municipal de Braga a partir de las 20.30 horas.

Ya para el 25 de julio, también sábado, queda el compromiso ante un histórico como el Sporting de Gijón. Un encuentro que se celebrará en el Estadio A Lomba, de Vilagarcía de Arousa, a partir de las 19.00 horas. El tercero por orden cronológico será el enfrentamiento ante el Académico de Viseu portugués, de la Primeira Liga. Será en la Cidade Deportiva Afouteza, desde las 11.00 horas, a puerta cerrada. A ellos hay que añadir los amistosos contra el el Sassuolo y el Nápoles.

Una nueva semana de entrenamientos en el Celta de Vigo con la vuelta de Javi Rodríguez y Jones El Abdellaoui

Mientras, el Celta de Vigo ha arrancado este lunes una nueva semana de entrenamientos. Tras los reconocimientos médicos de martes, miércoles y jueves, el equipo comenzaba a trabajar a las órdenes de Claudio Giráldez el pasado viernes. Lo hace sumando efectivos que se van uniendo al grupo.

Sin ir más lejos esta mismo lunes se han unido al equipo Javi Rodríguez y Jones El Abdellaoui quienes gozaban de algunos días más de vacaciones por los compromisos internacionales que tuvieron al acabar la pasada temporada con el Celta de Vigo.