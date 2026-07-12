El desafío del nuevo Celta de Vigo

El cuadro vigués da los primeros pasos de pretemporada para un curso en el que debe buscar consolidarse definitivamente en la parte noble de LALIGA con una nueva clasificación europea

El nuevo Celta de Vigo que da sus primeros pasos estos días con el arranque de la pretemporada tiene ante sí un reto que tiene que ver consigo mismo. Un desafío que consiste en instalarse definitivamente en la zona noble de la clasificación en España, después de que durante dos temporadas consecutivas lograse el billete para la Europa League de la mano de Claudio Giráldez.

La continuidad en el proyecto es una de las líneas maestras de este Celta de Vigo que ha encontrado un camino claro de desarrollarse en los últimos tiempos. Lejos de improvisaciones y de golpes de efecto, el club vigués desprende una manera de discurrir. Tanto desde el propio club, como del sello de entrenador que le ha dado al equipo Claudio Giráldez. Esa idea es en la que incide con vista al nuevo curso.

Claro que a nadie se le escapa que en el fútbol la que manda es la pelota. Si entra, todos los proyectos y estructuras suenan a música celestial. Los mismos planes, con el balón dando en el palo, son desastres. Sin embargo siempre será más probable que el éxito llegue si hay un camino y una dirección marcada.

El objetivo de nuevamente jugar en Europa

Ahí es donde radica el salto del Celta de Vigo, el que debe buscar este año. El mantenerse en su línea, con nuevos matices y evolución, deben suponer la consolidación del equipo celeste como un habitual de los seis o siete primeros puestos de la clasificación. Aquellas posiciones nobles de la tabla que supone nuevamente jugar en Europa. Una continuidad que debe ser la gran aspiración del club gallego.

Los dos años seguidos en Europa, con Claudio Giráldez en el banquillo, únicamente tienen un precedente y fue con Víctor Fernández, palabras mayores en la historia del club. Con el maño ese serie se alargó hasta cuatro temporadas, una aspiración que tiene buscar el equipo de Balaídos, para empezar este curso con una tercera clasificación continental.

El fútbol tiende cada vez más a la fragmentación de los clubes por sus objetivos deportivos. Por la inercia, por los premios que ofrecen las propias competiciones europeas, por lo atractivo para firmar nuevos jugadores... por mil motivos los triunfos llaman a los triunfos. Los torneos europeos llaman a los torneos europeos. No hay más que ver como la lista de equipos que se meten en Europa se repite en gran número año a año.

El trabajo de club y el último año de Iago Aspas

Claro que eso tampoco sucede por decreto y necesita de un trabajo de club detrás. Un crecimiento sostenido, tanto en lo deportivo como en los social. Ese es el gran reto del Celta de Vigo para esta temporada, la última de Iago Aspas sobre los terrenos de juego. El seguir siendo un equipo reconocible en el terreno de juego, también en su política de fichajes y de pasos como club.

El verano es largo y de la planificación, en forma de la configuración de la plantilla, dependerá también gran parte de lo que suceda en el año. Los primeros pasos en los despachos, los primeros pasos en el césped con la pretemporada, marcarán el curso ilusionante, a la vez que exigente, que afronta el nuevo Celta de Vigo.