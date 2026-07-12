El ﻿Académico de Viseu, nuevo test para el Celta de Vigo

La entidad celeste anuncia un amistoso con el cuadro portugués que se celebrará a puerta cerrada en Afouteza el próximo 29 de julio

El Celta de Vigo ha añadido un nuevo amistoso al calendario de partidos de preparación para este verano. Se trata del duelo que le medirá al Académico de Viseu portugués el próximo 29 de julio a las 11:00 horas. Curiosamente se trata de un duelo que se disputará a puerta cerrada en la Cidade Deportiva Afouteza.

Se trata, por tanto, del cuarto amistoso anunciado por el Celta de Vigo para esta pretemporada que avanza en sus primeros días. Hay que recordar que ya se conocían con anterioridad los enfrentamientos contra el SC Braga (18 de julio), el Sporting de Gijón (25 de julio) y el Sassuolo (5 de agosto).

El Académico de Viseu, equipo de la Primeira Liga portuguesa

Ahora se suma el amistoso contra el Académico de Viseu que, según explicaba el propio Celta de Vigo, es "un conjunto con experiencia en el fútbol luso y conocido por su orden colectivo, supondrá una prueba de gran nivel para que el cuadro vigués siga sumando minutos y ritmo competitivo".

Todo para que el Celta de Vigo vaya adquiriendo la preparación idónea para la nueva exigente temporada que el cuadro celeste tendrá nuevamente que afrontar con tres competiciones. Los de Claudio Giráldez otra vez participarán en la Europa League, como sucedió el curso pasado, que se añade a las habituales citas de LALIGA y la Copa del Rey.

El Académico de Viseu es un equipo que la pasada temporada alcanzaba el ascenso a la Primeira Liga, donde militará esta campaña. El equipo entrenado por Sergio de Oliveira Vieira cuenta en sus filas con Luis Silva y Matheus Sampaio como elementos más destacados. También figuran en el cuadro portugués los españoles Marcos Lavín y Nils Mortimer.

Pretemporada del Celta de Vigo

Todo mientras la pretemporada del Celta de Vigo va dando pasos. Después de los preceptivos reconocimientos médicos realizados entre martes, miércoles y jueves, la plantilla comenzó el trabajo de campo a las órdenes de Claudio Giráldez el pasado viernes. Se trata, por tanto, de los primeros compases para afrontar un nuevo curso con ilusionantes retos por delante para un cuadro vigués que aún debe realizar varias operaciones de mercado.

Hay que recordar que el primer amistoso del Celta de Vigo no llegará hasta dentro de seis días. Los celestes se enfrentarán el sábado 18 de julio al Braga, semifinalista de la pasada temporada en la Europa League. Un extraordinario test para ir calibrando cómo se va ajustando el equipo de Claudio Giráldez. Es probable que en las próximas fechas se anuncien nuevos compromisos veraniegos para el equipo que, de momento, cuenta con cuatro amistosos.

Movimientos de mercado del Celta de Vigo

En paralelo trabaja la dirección deportiva del Celta de Vigo para sumar nuevos elementos a su plantilla y dar algunas salidas. Los fichajes cerrados fueron los de Javi Galán y Aleix Febas, quienes aterrizaron en el equipo de Balaídos con la carta de libertad. Además se concretaron las renovaciones de Iago Aspas y Marcos Alonso. Además finalizaron su relación con el club Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Fer López, Franco Cervi, Mihailo Ristić y Marc Vidal.