El Celta de Vigo anuncia amistosos contra el Sporting de Braga y el Sporting de Gijón

Los de Claudio Giráldez jugarán contra los portugueses el 18 de julio, mientras que hará lo propio frente a los asturianos el 25 de julio; todavía no se conocen los horarios de los encuentros

El Celta de Vigo ha dado a conocer los primeros amistosos de la pretemporada 26/27 que echará a andar el próximo 6 de julio con los primeros reconocimientos médicos y que tendrá sus primeros entrenamientos el 8 de julio. Así el equipo celeste se enfrentará al Sporting de Braga y al Sporting de Gijón como primeros rivales anunciados para este período veraniego.

Por orden cronológico, el primer amistoso de pretemporada del Celta de Vigo le llevará a jugar contra el Sporting de Braga el 18 de julio en el Estadio Municipal de la ciudad portuguesa. Será apenas diez después de comenzar los entrenamientos a las órdenes de Claudio Giráldez. Será en el partido de presentación del cuadro luso, algo que sucede por segundo año consecutivo ya que el verano pasado también se jugó ese mismo partido.

El Celta de Vigo ya jugó también la temporada pasada el partido de presentación del Sporting de Braga

En el encuentro del verano pasado se impuso el Celta de Vigo por 3-1. Ahora los gallegos volverá a medirse al Sporting de Portugal, que fue cuarto en su liga la temporada 25/26 y que alcanzó las semifinales de la Europa League. Por la cercanía nuevamente a buen seguro aficionados celestes acudirán a la cita para ver el amistoso.

Una semana después está previsto el segundo amistoso. Concretamente será el 25 de julio cuando el Celta de Vigo se enfrenta al Sporting de Gijón, de Segunda División. Será en el campo de A Lomba, en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa. La presencia de los asturianos en Galicia durante su 'stage' de pretemporada ha propiciado la celebración del choque.

Todavía no se conocen los horarios de los partidos del Celta de Vigo contra el Sporting de Braga y el Sporting de Gijón

Aunque viven en circunstancias diferentes, un duelo entre el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón siempre es entre dos clásicos del fútbol español. Aunque ya se conocen los dos primeros amistosos de los de Claudio Giráldez, aún no se saben los horarios concretos en los que se celebrarán los partidos ante el Sporting de Braga y el Sporting de Gijón.

Hay que recordar que los futbolistas del Celta de Vigo tienen vacaciones hasta el próximo 6 de julio. Entre el señalado 6 y el día siguiente irán pasando los preceptivos reconocimientos médicos en distintos grupos. Los entrenamientos en sí arrancarán el 8 de julio, que será cuando Claudio Giráldez se ponga manos a la obra.

Todo de cara a preparar una nueva temporada tan ilusionante como exigente para el Celta de Vigo. Los vigueses, después de clasificarse por segundo año consecutivo para la Europa League, tendrán otra vez que manejarse en tres competiciones. De ahí la importancia de hacer una buena pretemporada para cargar pilas, unido evidentemente a la planificación de plantilla que se realice este verano. Unos interesantes retos para un Celta que, de momento, ha confirmado la renovación de Iago Aspas así como el fichaje de Aleix Febas.