Las preferencias más personales de Javi Galán: Iago Aspas, Zidane y Gladiator

El lateral izquierdo del conjunto vigués ha sido sometido a un test para conocer su lado más personal en los medios oficiales de la entidad celeste

Javi Galán es uno de los dos fichajes anunciados hasta el momento por el Celta de Vigo en este verano -el otro es Aleix Febas- y ha ofrecido su lado más personal en un pequeño test que la entidad viguesa ha colgado en sus redes sociales. El lateral izquierdo, lesionado en estos momentos, ha mostrado algunas de sus preferencias tanto futbolísticas como personales.

Por ejemplo Javi Galán ha elegido a Iago Aspas como su futbolista favorito en el Celta de Vigo, al ser preguntado por ello en los medios oficiales del club. Después de haber compartido vestuario con el delantero en su anterior etapa en Balaídos, nuevamente estarán juntos en un año muy especial para el de Moaña que colgará las botas al finalizar el curso tras su última renovación.

Javi Galán, su futbolista favorito en términos generales, una película y una palabra gallega

Siguiendo con nombres propios, Javi Galán ha desvelado también su futbolista favorito en términos generales. Se trata de Zinedine Zidane, el que fuera centrocampista del Real Madrid y la Juventus de Turín entre otros y que recientemente se hacía cargo de la selección de Francia tras el Mundial. También en el capítulo futbolístico, el extremeño ha elegido dar un asistencia antes que marcar un gol.

En el test también se le han planteado a Javi Galán cuestiones más personales. Por ejemplo ha preferido "madrugar" a trasnochar o las películas por delante de las series. En ese orden fue cuestionado por su favorita. Gladiator ha sido la escogida por el extremeño quien también fue preguntado por una palabra gallega. "Morriña, siempre me lo está diciendo mi pareja", ha contestado.

Regreso y lesión en pretemporada para Javi Galán

Javi Galán regresaba este verano al Celta de Vigo, después de finalizar su vinculación con Osasuna con el que había acabado contrato. Sin embargo en el primer partido de pretemporada el lateral caía lesionado. El extremeño se recupera ahora de una rotura fibrilar de bajo grado en el recto femoral izquierdo. Un contratiempo derivado del duelo contra el Sporting de Braga con el que se abría la fase de preparación.

El jugador trabaja con fisioterapia y realiza entrenamientos individuales. Habrá que esperar para saber cómo sigue su evolución, aunque se mantienen las esperanzas para que Javi Galán pueda estar disponible para el primer partido oficial de la temporada. Será curiosamente contra Osasuna en Balaídos. La cita será el sábado 16 de agosto a las 21.30 horas.

En estos momentos Javi Galán es uno de los dos integrantes de la enfermería del Celta de Vigo. El otro es Pablo Durán. Hay que recordar que el delantero era operado el pasado mes de mayo de la inestabilidad que padecía en su hombro izquierdo. El futbolista aún está en proceso de recuperación.

El resto de los futbolistas está a disposición de Claudio Giráldez que ha dado este fin de semana de descanso a su plantilla. Ahora afronta en unos días una concentración en Italia que le llevará a medirse al Sassuolo y el Nápoles.