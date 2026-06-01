El Celta de Vigo oficializa el fichaje de Aleix Febas por tres temporadas

El centrocampista, que se convierte en la primera incorporación del cuadro gallego en el mercado de verano, llega con la carta de libertad procedente del Elche y se compromete hasta el verano de 2029

Ya es oficial lo que era un secreto a voces desde hace algunas semanas. Aleix Febas es futbolista del Celta de Vigo, tal y como ha anunciado la propiedad celeste este mismo lunes. Se trata, por tanto, de la primera incorporación para la temporada que viene en la que los de Claudio Giráldez volverán a jugar la Europa League. El centrocampista llega a Balaídos con la carta de libertad tras acabar su vinculación con el Elche, donde tan interesantes prestaciones ofreció.

Aleix Febas se compromete con el Celta de Vigo hasta el verano de 2029, es decir por tres temporadas. El catalán se formó en la cantera del Real Madrid, para después continuar su carrera en clubes como el Zaragoza, Albacete, Mallorca y Málaga antes de firmar en Elche en la temporada 2023/24. En el club ilicitano ha sido pieza clave para el ascenso y permanencia en esta campaña.

La definición del Celta de Vigo de Aleix Febas

El Celta de Vigo, en su comunicado para anunciar el fichaje, ha destacado de Aleix Febas su "inteligencia táctica, su precisión en el pase y su visión de juego. Un perfil que encaja perfectamente en los planes de Claudio Giráldez y que reforzará la medular celeste en una temporada exigente, con el regreso del equipo a tres competiciones".

La entidad gallega también recuerda que Aleix Febas se reencontrará con Sergio Carreira, Álvaro Núñez y Borja Iglesias en el Celta de Vigo, después de haber compartido con estos jugadores etapas anteriores. Ahora se convierte en el primer refuerzo para los de Claudio Giráldez para una nueva temporada exigente.

Despedida del Elche con pistas

Aleix Febas se despedía hace unos días del Elche entre lágrimas y dejaba algunas pistas de sus intenciones de futuro. "Si hubiese sido por tema económico tenía ofertas de otros países. Siempre he priorizado lo deportivo y así va a seguir siendo", advertía el ya jugador del Celta de Vigo por las próximas tres temporadas. Un primer fichaje que encaja en el estilo y deseo de juego impuesto por Claudio Giráldez en su etapa como técnico celeste.

El nuevo jugador del cuadro gallego llega avalado por su temporada en el Elche, uno de los pilares para que los ilicitanos alcanzaran la permanencia en Primera División. Participó en 37 partidos del equipo de Eder Sarabia, para ser el catalizador del juego y aportar un gol y cinco asistencias.

La llegada de Aleix Febas suma efectos al mediocampo del Celta de Vigo, donde también podrían salir futbolistas como Ilaix Moribas al que pretenden desde el fútbol inglés. En cualquier caso no hay nada en firme sobre el guineano. El nuevo fichaje de la entidad gallega se suma a jugadores como Miguel Román, que en el último tramo de la temporada no pudo estar disponible por lesión, Hugo Sotelo, Matías Vecino para la medular.

Primer día de junio y primera oficialidad de mercado del Celta de Vigo con Aleix Febas, que apunta a que vivirá un verano movido con entradas y salidas de futbolistas.