Cargan contra Hummel y el Betis tras la presentación oficial de la nueva indumentaria del Hearts

La firma danesa recibe múltiples críticas por su diseño para la primera equipación heliopolitana de la 26/27 en comparación por el alabado kit principal de la escuadra edimburguesa, de color granate con detalles en blanco y un claro aire clásico que contrasta con la censurada innovación del bético

El Hearts of Midlothian, subcampeón escocés con 154 años de historia, se quedó hace escasas fechas a las puertas de romper la hegemonía del Celtic de Glasgow de Kelechi Iheanacho en la Scottish Premiership. Los católicos blanquiverdes habían ganado los cuatro títulos anteriores y 13 de los 14 más recientes. De hecho, solamente el Rangers (en la 20/21) fue capaz de romper la dinámica ganadora de sus vecinos, alternándose ambos en el 'poder' hasta que alcanza la memoria. El último campeón que no fue uno de ellos dos data de la 84/85, cuando se impuso el Aberdeen por segundo año seguido. Antes había ganado el Dundee United, rayas en el agua gélida del Mar del Norte.

El conjunto de Edimburgo sólo tiene cuatro entorchados y no gana la Liga desde 1960, pero perdió en la última jornada ante el Celtic en una especie de final que ni pintada en la que le valía el empate. Se fueron de vacío los granates, que llevan así década y media, pero volverán a la carga en la 26/27. Y lo harán con una equipación preciosa que se ha llevado cientos de elogios en las redes sociales tras su presentación esta semana por su estilo clásico, sobrio. Simplemente el color predominante y detalles en blanco en el cuello (vintage), la publicidad, el logo de la marca, las mangas y los hombros, con los conocidos 'chevrons' de Hummel recorriendo todo el borde en la versión de manga larga.

La segunda es la gran esperanza en verdiblanco

La coincidencia entre Hearts FC y Real Betis en lo que a espónsor técnico se refiere ha llevado a que muchos aficionados verdiblancos afeen tanto a los de Aarhus como al propio club heliopolitano la elección de la primera equipación para la 26/27, con regreso al calzón blanco, pero con una especie de 'arañazo' recorriendo y cortando en diagonal las rayas verticales a la altura del pecho y la barriga, mangas verdes con una interrupción breve en blanco con los 'galones' de Hummel en verde y esa misma tonalidad lateral en el pantalón y mandando en las medias, que sí pueden calificarse de clásicas.

Memes diversos y comentarios como "otro ejemplo más de que las aberraciones que vemos en nuestras equipaciones desde la llegada de Hummel son responsabilidad del club y no de la marca" o "¿no os da vergüenza, Real Betis" aparecen a colación. Hasta hubo quien tuneó a dos jugadores escoceses que aparecían de modelos cambiando el granate por el verde botella, cruzando los dedos para que las dos equipaciones que faltan por hacerse públicas y que ya se han filtrado de refilón (una segunda verde completa con dos tonalidades y detalles en dorado, más una tercera azul y negra con remates verde lima) respondan a las expectativas.