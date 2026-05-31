Ancelotti bromea y se resigna con Neymar, pero no abre la puerta a un recambio: el último resquicio para Antony

El de Osasco, que estaba en la prelista y se quedó fuera del corte final de 26, mira de reojo hacia la concentración en Teresópolis, cerca de Río de Janeiro, donde se ha confirmado que la lesión que sufre su ídolo es más grave de lo que se pensaba inicialmente, lo que le privará de jugar los primeros partidos del Mundial

La selección brasileña de fútbol apura estos días su concentración en Granja Comary (Teresópolis), cerca de Río de Janeiro, desde donde se trasladará a mediados de la semana que viene al que será su cuartel general para el Mundial 2026 en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Justo tras el amistoso ante Panamá en tierras cariocas de esta misma noche y antes del que le medirá con Egipto dentro de justo una semana en Cleveland (Ohio), a menos de dos horas en avión del Columbia Park Training Facility de Morriston, lugar elegido habitualmente por los New York Red Bulls para ejercitarse y, ahora, por la 'verde-amarelha'.

El nombre más repetido en el 'stage' es el de Neymar Júnior, sobre todo desde que esta misma semana se conociera que la lesión que sufrió el pasado 17 de mayo en el partido del Santos contra el Coritiba es más grave de lo que se dijo en su momento, hasta el punto de que le tendrá aún "entre dos y tres semanas" más fuera de los terrenos de juego, comprometiendo su presencia en los dos primeros encuentros de la magna cita, ante Marruecos (14-J) y Haití (madrugada del 20-J en España). Una noticia que no ha sentado nada bien al seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, que tiraba de humor al ser cuestionado en público.

"¿Habría citado a Neymar si llega a saber que su lesión era de grado 2? En mi país decimos..."

"En mi país decimos que si mi abuelo tuviera ruedas sería un coche", bromeaba en sala de prensa el ex técnico del Real Madrid, cuestionado por un periodista acerca de si hubiese mantenido la citación de Neymar Santos en caso de haber sabido que el edema de dos milímetros en uno de sus gemelos era, en realidad, de grado 2 y no de grado 1. De todas maneras, aunque podría plantearse un cambio por otro jugador que no esté tocado y sí disponible, Carlo Ancelotti confirmaba al veterano atacante de 34 años entre los 26, con el icónico dorsal 10 además, por lo que no activa una carta para la que le quedan muchos días aún.

Lo que dice la normativa sobre los cambios en la lista; Antony, de vacaciones pero no desconectado

El extremo del Real Betis Antony Matheus dos Santos, que estaba en la prelista de 55 reservados por Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya descansa en su Sao Paulo natal tras una larga y exigente temporada con el Real Betis. Esquivó el quirófano para su pubalgia con un tratamiento conservador y, ahora, apostará por el descanso absoluto y la fisioterapia para volver al 100% dentro de algo más de cinco semanas. Con todo, mirando de reojo a Teresópolis por lo que pueda pasar, no ha desconectado del todo, cruzando los dedos por si pudiera llegarle una oportunidad postrera tras haberse resignado a no repetir con la 'verde-amarelha' en un gran torneo.

Según la normativa Fifa, una selección que ya ha entregado su lista definitiva de 26 jugadores puede sustituir a uno de ellos, aunque únicamente por lesión o enfermedad grave revisada por el propio organismo, hasta 24 horas antes del primer partido del propio combinado (hasta las 23:59 horas del viernes 12 de junio aquí). El sustituto debe proceder de la lista provisional de entre 35 y 55 jugadores que cada federación entregó previamente. Una excepción es el caso de los porteros, que pueden ser relevados en cualquier momento, incluso con el torneo ya iniciado, al concentrarse únicamente tres a lo sumo por país.