La prelista de Brasil para el Mundial 2026: los 55 seleccionados por Carlo Ancelotti

Las filtraciones de la prensa del gigante suramericano coinciden en casi todos los nombres, señalando que, a priori, el de Osasco deberá pugnar con Luiz Henrique, Rayan y una reubicación de Endrick por una plaza entre los 26 definitivos; pese a su grave lesión, Estevao aparece

Aunque solamente había acudido a la primera citación de Carlo Ancelotti tras su desembarco en la selección de Brasil, allá por el mes de junio de 2025, y nunca más desde entonces, el técnico italiano se habría rendido al esfuerzo (pese a sus molestias de pubis desde diciembre) y el rendimiento (ya es la mejor temporada de su carrera) de Antony Matheus dos Santos en el Real Betis, incluyendo al de Osasco en la prelista de 55 jugadores de la que saldrá, dentro de una semana y con la última criba, la nómina de elegidos para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca en un mes.

Los 14 goles y 10 asistencias en 43 partidos del '7' verdiblanco, números incuestionables, han convencido al otrora entrenador del Real Madrid, que habría señalado al de 'Inferninho' y al veterano Neymar Júnior como grandes novedades en ataque, según todas las filtraciones de los medios locales. Ahora, deberá quedarse con los mejores para afrontar un torneo exigente en el que, salvo sorpresa mayúscula, no estará el lesionado de gravedad Estevao, en la nómina actual pero sin opciones reales, por lo que los rivales de Antony en la banda derecha serían el ex bético Luiz Henrique, Rayan y una posible reubicación de Raphinha, Neymar o Endrick.

Los 55 de la prelista de Brasil de la que saldrán los 26 elegidos

Apurando la fecha límite del lunes 11 de mayo, la CBF habría elaborado la lista de 55 jugadores reservados para el Mundial de 2026, vinculante hasta el punto de que tendrá que elegir de ahí (ya no valen otros nombres) los 26 definitivos que participarán dentro de un mes justo en la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá. Ésta es la prelista, en la que Carlo Ancelotti deberá realizar 29 descartes (con un asterisco, los que se antojan indiscutibles, más allá de que alguno sea duda por lesión; en negrita los cuatro de LaLiga):

Porteros

*Alisson (Liverpool)

*Ederson (Fenerbahçe)*Bento (Al-Nassr)Hugo Souza (Corinthians)John (Nottingham Forest)Carlos Miguel (Palmeiras)

Defensas

*Marquinhos (PSG)Wesley (Roma)*Thiago Silva (Oporto)*Danilo (Flamengo)*Gabriel Magalhaes (Arsenal)Paulo Henrique (Vasco da Gama)*Bremer (Juventus)Vitinho (Botafogo)Leo Pereira (Flamengo)*Alex Sandro (Flamengo)Pablo Ibáñez (Al-Ahli)*Douglas Santos (Zenit)Alexsandro (Lille)Luciano Juba (Bahia)Fabricio Bruno (Cruzeiro)Caio Henrique (Mónaco)*Beraldo (PSG)Kaiki (Cruzeiro)Vitor Reis (Girona)Carlos Augusto (Inter)

Centrocampistas

*Casemiro (Manchester United)Gabriel Sara (Galatasaray)*Bruno Guimaraes (Newcastle)Joao Gomes (Wolves)*Fabinho (Al-Ittihad)*Andreas Pereira (Palmeiras)*Andrey Santos (Chelsea)Joelinton (Newcastle)Danilo (Botafogo)Gerson (Cruzeiro)*Lucas Paquetá (Flamengo)*Matheus Pereira (Cruzeiro)

Delanteros

*Vinícius Júnior (Real Madrid)

*Estevao (Chelsea)

Neymar (Santos)

*Rayan (Bournemouth)

Endrick (Lyon)

Antony (Real Betis)

*Raphinha (Barcelona)

Igor Thiago (Brentford)

*Matheus Cunha (Manchester United)

Pedro (Flamengo)

*Luiz Henrique (Zenit)

*Richarlison (Tottenham)

*Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

*Joao Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)