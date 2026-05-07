Los 55 de Luis de la Fuente para la prelista de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La RFEF facilitará este lunes a la FIFA la lista provisional de jugadores reservados para el Mundial que exige el reglamento, con un mínimo de 35 y un máximo de hasta 55 futbolistas. Será sólo utilizada para "fines internos" y "no será pública", pero es un primer corte obligatorio para poder estar en la convocatoria definitiva de la Selección Española. En ESTADIO Deportivo analizamos las opciones

El seleccionador español Luis de la Fuente sigue dando pasos agigantados en la confección de su convocatoria de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza el jueves 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México entre México y Sudáfrica y cuya final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey (Estados Unidos).

La Selección Española de Luis de la Fuente, sin embargo, no entrará en juego hasta el 15 de junio, cuando los pupilos de Luis de la Fuente se estrenarán ante Cabo Verde en el estadio de Atlanta. Una relación definitiva de hasta 26 jugadores -y un mínimo de 23- que viajarán hasta Chattanooga, en el estado de Tennessee (Estados Unidos), donde el combinado nacional establecerá su cuartel general durante la primera fase del Mundial.

La prelista de España con hasta 55 jugadores, este próximo lunes 11 de mayo

A falta aún de confirmación oficial, la intención es que España comience su concentración para el Mundial 2026 el lunes 25 de mayo, una vez que LaLiga haya finalizado el domingo previo, y contando hasta el 1 de junio aquellos futbolistas que tengan que disputar la final de la Champions el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest (Hungría). Por tanto, la convocatoria será anunciada por Luis de la Fuente el viernes previo, día 22 de mayo, si tanto la RFEF como el seleccionador español siguen los tiempos habituales siempre que hay una convocatoria oficial de la Selección.

Una convocatoria para el Mundial que no arrojará demasiadas sorpresas, contando el seleccionador español con un grupo prácticamente cerrado en el que apenas bailan cuatro o cinco vacantes para Estados Unidos, México y Canadá, como el propio Luis de la Fuente se encargó de remarcar este pasado miércoles durante la presentación de su libro autobiográfico ‘La vida se entrena cada día’: “La lista de los convocados para el Mundial la tenemos prácticamente confeccionada desde hace mucho. Sí que hay cuatro o cinco nombres que fluctúan, que, dependiendo de estados de forma, de equilibrio en la confección de la lista, pueden entrar o no”.

Para ello, antes, Luis de la Fuente y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tendrán que facilitar una prelista a la FIFA que, según el Reglamento FIFA para la Copa del Mundo 2026, tenia “un mínimo de 35 jugadores y un máximo de 55 los cuales cuatro serán porteros”. Dicha prelista o lista provisional de jugadores autorizados, como así la define la FIFA, deberá ser enviada “en línea a la FIFA acompañada de una foto acreditativa y una copia del pasaporte de cada jugador”. Como la propia FIFA aclara en su reglamento, esta prelista “se utilizará únicamente para fines internos” y “no será publicada por la FIFA”. Una prelista que, como muy tarde, deberá ser enviada por la RFEF a la FIFA este próximo lunes 11 de mayo.

La prelista de España, paso previo y obligatorio para estar en el Mundial 2026

Esta lista provisional de jugadores autorizados es un paso previo y clave en el camino de España hacia el Mundial, puesto que de ella saldrá una “lista final de jugadores liberados” de hasta 26 futbolistas, de los cuales tres serán al menos porteros.

Es decir, ningún jugador que no esté en esta prelista que se envía a la FIFA podrá acabar entrando en la lista final. También será esencial en caso de lesión, puesto que el Reglamento FIFA resalta que “un jugador incluido en al lista final de liberación podrá ser reemplazado por un jugador de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Copa del Mundo”. En el caso de España, De la Fuente tendrá hasta el día 14 -24 horas antes del debut frente a Cabo Verde-.

Por ello, lógicamente, aquellos lesionados que estén apurando su recuperación o que puedan ser duda para la lista final, estarán en la prelista de este lunes, ya que es la única fórmula de que Luis de la Fuente pueda acabar contando con ellos en la relación definitiva de 26 futbolistas del próximo 22 de mayo.

Una prelista de entre 35 y 55 jugadores para el Mundial con cuatro porteros

La patata caliente de la portería no será tal en la prelista de este próximo lunes, en la que entre sus 35 y 55 seleccionados tendrá que incluir a cuatro arqueros. Es decir, que Unai Simón, Raya, Remiro y Joan García estarán con total seguridad en esta primera criba.

Será para la lista definitiva cuando el seleccionador español, sí o sí, tendrá que sacrificar a uno de los cuatro arqueros con los que cuenta, siendo Remiro o Joan García uno de los dos que se queden fuera.

El Reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 sobre las lesiones en la portería

Eso sí, en el caso de lesión de un portero, el Reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo permite que el cambio por otro arquero de la lista provisional se produzca “en cualquier momento durante la competición final”, no existiendo el límite de las 24 horas previas al debut de España en el Mundial, como ocurre con los futbolistas de campo. Llegados a ese extremo, por tanto, podría darse la situación de que los cuatro arqueros estuvieran en el Mundial 2026, previa lesión de uno de ellos con la competición ya iniciada.

La defensa de España para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

En lo que respecta a la defensa de la Selección Española para el Mundial de este verano varios son los nombres propios asegurados en el esquema de Luis de la Fuente, con los laterales en manos de Pedro Porro y Marcos Llorente en la derecha y Cucurella y Grimaldo en la izquierda. En el centro de la defensa, Laporte y Cubarsí apuntan a ser la pareja de centrales titular, teniendo Huijsen otro sitio prácticamente reservado en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Jugadores como Mosquera, que se coló en la última convocatoria de De la Fuente antes del Mundial, Vivian, Pubill, que también puede jugar en banda, o Le Normand son otros centrales que aspiran al otro puesto de central disponible. Futbolistas como el lesionado Carvajal, Álex Jiménez, gracias a su gran nivel con el Bournemouth; Jon Martín o Asencio, ‘castigado’ en el Real Madrid son otros futbolistas que apuran sus opciones para colarse en la prelista del ‘staff’ técnico de la Selección Española.

Luis de la Fuente aumenta la incertidumbre con el capitán Dani Carvajal

“Es nuestro capitán y estamos deseando que esté recuperado. Curiosamente ayer hablé con él, no tiene una lesión grave”, dijo este pasado miércoles el propio Luis de la Fuente durante la presentación de un libro en relación a la presencia de Dani Carvajal en el Mundial.

“Igual que lo traje a la Selección, si tomo una decisión en sentido contrario lo va a entender”, añadió el técnico, incrementando la incertidumbre sobre la convocatoria final de un Dani Carvajal que, con casi total seguridad, entrará en la prelista, pero no estará, salvo sorpresa, en la lista definitiva para Estados Unidos, México y Canadá.

El centro del campo de España, poblado de talento, calidad… y pendiente de las lesiones

El centro del campo de España es, sin lugar a dudas, la zona en la que mayor talento atesora el combinado español. Un divino problema para un Luis de la Fuente que, al margen de las lesiones y dudas sobre algunos jugadores que ultiman su recuperación para tratar de llegar a tiempo, tendrá que dejar talento fuera de la relación definitiva para la Copa del Mundo. En cualquier caso, en la prelista de hasta 55 futbolistas habrá espacio para todos, lesionados incluidos.

Ese es el caso de futbolistas como Mikel Merino, quien con casi total seguridad llegará para la cita mundialista de este verano tras lesionarse meses atrás con el Arsenal. Lo mismo ocurre con Rodri, quien tras haber dejado atrás su grave lesión y haber ido entrando poco a poco en los planes de Guardiola con el City, sufrió un nuevo percance en la Premier durante el partido contra el Arsenal, marchándose del terreno de juego con unos problemas inguinales que le han hecho perderse los dos últimos partidos de su equipo. En cualquier caso, estará en la prelista.

También tienen asegurada su presencia futbolistas como Zubimendi, Pedri, Dani Olmo o Fermín, así como Fabián, ya en dinámica con el PSG. Otros como Aleix García, Barrios, Carlos Soler, Fornals o Gavi también aspiran a hacerse un hueco en la expedición definitiva, contando con uno de los 55 pasaportes provisionales previos con los que también sueñan jugadores como Nico González, Jaureguizar, Casadó o Mendoza para el puesto específico de mediocentro. ¿Isco? Tampoco es descartable que Luis de la Fuente pudiera incluirlo en esta convocatoria provisionales de hasta 55 futbolistas, aunque cuenta con muy pocas opciones de estar finalmente en el Mundial tras haberse perdido gran parte de la temporada por lesión.

Luis de la Fuente cuenta con Gavi

Este pasado miércoles, durante la presentación de libro autobiográfico ‘La vida se entrena cada día’, Luis de la Fuente se refirió al propio Gavi, destacando que “está en un momento muy bueno y compitiendo fantásticamente bien”. “Es la mejor noticia para todos”, apostilló el seleccionador, quien contará con él para la prelista y, incluso, podría reservarle uno de los cuatro o cinco huecos vacíos que aún quedan libres para el Mundial.

¿Estará Morata en la prelista de España para la delantera?

Posiblemente, el mayor morbo de la prelista de España es si Luis de la Fuente cuenta, o no, con otro de sus capitanes, un Álvaro Morata que ha desaparecido de la Selección tras ganar la Eurocopa de Alemania y que en la Serie A con el Como tampoco está contando con el protagonismo esperado.

Similar al caso de Carvajal, su experiencia y veteranía son los únicos argumentos que respaldan su presencia en la preconvocatoria, aunque sus opciones de estar el día 22 en la relación definitiva son prácticamente nulas.

Los extremos de Luis de la Fuente para la prelista de España

Todo lo contrario que futbolistas como Lamine Yamal y Nico Williams, entre algodones durante gran parte de la temporada y que, en caso del azulgrana, apurará para llegar y ser determinante conforme avance el Mundial. Yeremy Pino, Baena, Víctor Muñoz o Barrenetxea son otros de los extremos que estarán en la lista provisional que el seleccionador facilitará este próximo lunes 11 y a la que aspira también el exbético Jesús Rodríguez, estando reservado el ‘9’ de España para Oyarzabal, con Ferrán y Borja Iglesias como alternativas.

Quien no estará con total seguridad es un Samu al que los tiempos médicos le impiden estar en el Mundial, por lo que tampoco será uno de los de la prelista. Nombres como De Frutos, Moleiro o Gerard Moreno sí aspiran a convertirse en uno de los 55 de Luis de la Fuente junto a otros nombres como Toni Martínez (15 goles y tres asistencias con el Alavés), Gonzalo o Ayoze son otros de los jugadores que aspiran a colarse en esa prelista que les permita seguir soñando con estar en el Mundial.

Un casting de hasta 55 futbolistas en el que las vacantes para acabar defendiendo a España en Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, son escasas. Eso sí, se antoja protagónico aparecer en esta relación de futbolistas para tener una mínima opción o una pizca de 'suerte' en caso de lesión o contratiempo de un compañero. Y es que la prelista de este lunes es trampolín obligado para ello.