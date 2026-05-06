El primer corte para el Mundial se producirá el próximo lunes: "Os va a gustar, estoy seguro"

Luis de la Fuente remitirá a la FIFA la prelista de 55 jugadores que servirá como punto de partida para su decisión final, que se hará esperar dos semanas más; todos los focos en Lamine Yamal y su recuperación y dudas hasta última hora con jugadores como Gavi, Nico Williams o Carvajal

La cuenta atrás encara su recta final y ya tiene fechas cercanas marcadas en el calendario. El camino de la Selección española hacia el Mundial entra en su fase decisiva y lo hace con un primer movimiento clave que será el próximo lunes 11 de mayo. Luis de la Fuente remitirá ese día a la FIFA la prelista de 55 jugadores que servirá como punto de partida para la gran decisión final.

Esta primera nómina no será pública. Será una relación de 55 que quedará en el ámbito interno de la Federación Española, pero que marcará los límites del futuro inmediato puesto que solo los nombres incluidos en ese documento podrán aspirar a estar en la convocatoria definitiva. Será el primer corte, el filtro sobre el que se construirá la España del Mundial.

El calendario está perfectamente definido. La prelista debe enviarse como máximo este lunes ya que es la fecha límite fijada por la FIFA. La convocatoria final se hará pública y notoria dos lunes después, el 25 de mayo. Se conocerán entonces los nombres y apellidos de los expedicionarios que viajarán al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. "Seguro que os va gustar cuando la demos. Lo tengo muy claro", ha comentado el seleccionador en la presentación de su libro 'La vida se entrena cada día'.

Especial atención a Lamine Yamal

La joven estrella azulgrana continúa con su recuperación de la rotura que sufrió en el bíceps femoral de su pierna izquierda y que le obligará a perderse el tramo final de LaLiga. Su presencia en la prelista está fuera de toda duda, pero su inclusión en la lista definitiva dependerá de su evolución.

Por el momento, todo apunta a que el '10' del Barça llegará a tiempo ya que evoluciona a buen ritmo de esta lesión cuando acaba de cumplir la segunda semana de recuperación. Se estima que su periodo de baja rondará las cinco semanas.

Las dudas de De la Fuente

El de Lamine no será el único caso. Futbolistas como Rodri, Mikel Merino o Fabián Ruiz también han vivido situaciones físicas adversas en los últimos meses, lo que obliga al cuerpo técnico a manejar distintos escenarios. La prelista funcionará como una red de seguridad que permitirá mantener abiertas varias opciones antes de tomar la decisión definitiva.

También habrá espacio para la continuidad en posiciones más estables, como la portería. Todo apunta a que nombres habituales como Unai Simón, David Raya, Álex Remiro o Joan García formarán parte de esa primera selección, manteniendo la base de las últimas convocatorias. Habrá que esperar a la convocatoria oficial para saber si alguno de ellos se cae.

Nombres como el de Dani Carvajal, Gavi o Nico Williams tienen todavía todas las opciones de estar en el Mundial, tal y como ha referido el propio seleccionador nacional.

La lista definitiva podría ser modificada por lesiones

El momento de la verdad llegará el 25 de mayo. De la Fuente tendrá que reducir el grupo inicial a una lista de entre 23 y 26 jugadores, los elegidos para representar a España en la cita mundialista. Una decisión que, como siempre, no estará exenta de polémica ni de nombres propios que se queden por el camino.

Aun así, el margen no se cerrará del todo. La normativa de la FIFA permite realizar cambios de última hora en caso de lesión grave, incluso hasta 24 horas antes del debut. En el caso de España, esa ventana no se cerrará hasta el 14 de junio, justo antes del estreno mundialista.

En cualquier caso, lo que comienza este lunes es un proceso de cuenta atrás en el que De la Fuente no solo debe elegir a los mejores, sino también anticiparse a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.