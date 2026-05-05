El Athletic baraja la vuelta de Iker Muniain

El ex jugador del Athletic Club y entrenador del CD Derio está en la lista de candidatos para suplir a Bittor Llopis en el CD Basconia, segundo filial del conjunto de San Mamés

El Athletic Club apunta el nombre de Muniain de cara a la siguiente temporada. El que fuese capitán del conjunto rojiblanco ha empezado su andadura como entrenador con buenos resultados. En Lezama valoran positivamente su trabaja en el CD Derio y tienen en cuenta al ex futbolista como candidato a ocupar el banquillo del Basconia. El conjunto vasco juega, actualmente, en el grupo 2 de Segunda RFEF y es el segundo filial del Athletic Club.

La leyenda del Athletic Club está en los planes de la nueva directiva del conjunto vasco. Su gran hacer en su debut como entrenador le ha hecho ganarse una oportunidad para ser uno de los candidatos a entrenar al Basconia el próximo curso. Bittor Llopis ha dirigido el filial vasco en las últimas dos temporadas, pero todo apunta a que este verano dejará de ser el técnico. Según publica el diario deia, la directiva del Athletic Club baraja la opción de Muniain como su sustituto, firmando así su regreso al organigrama del club de su vida.

Muniain no continuará en el CD Derio

Muniain no continuará en el CD Derio este curso, a pesar del gran trabajo que ha realizado el ex futbolista del Athletic Club. Muniain ha logrado formar un conjunto sólido con un juego vistoso. Actualmente, el equipo vasco lucha por el ascenso a Segunda RFEF, categoría en la que milita el Basconia. Según señala el citado diario vasco, después de los play-off de ascenso, Muniain dejará de ser entrenador del cuadro vasco. "A nosotros nos gustaría que Iker Muniain continuara en el Derio, especialmente si fuéramos capaces de lograr el ascenso a Segunda RFEF. También es cierto que sabíamos que entrenar al Derio le suponía un reto y a la vez un escaparate como entrenador, por lo que asumimos que pueda tener ofertas de otros clubes", recoge deia en declaraciones del club.

El primer paso de Muniain en el Athletic Club

Este hecho acercaría a Muniain al Basconia de la mano del un Athletic Club que sigue mimando la cantera. El futuro y el presente de la entidad rojiblanca está en Lezama y es por ello que desde la directiva bilbaína apuestan por entrenadores que conocen la casa. Este sería el primer paso de Muniain como entrenador dentro del Athletic Club. El ex futbolista navarro cambió las botas por la pizarra con la esperanza de hacer carrera en los banquillos y poder entrenar al Athletic en un futuro.