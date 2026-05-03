El Athletic Club se fija en el hijo de un ex portero de la Real Sociedad para reforzar la portería

El conjunto rojiblanco busca candidatos para la portería y apunta en la lista de deseos a Sem Westerveld, portero del AZ Alkmaar cedido en el MVV Maastricht

El Athletic Club mira al futuro y busca candidatos para la portería. Los rojiblancos, debido a su filosofía, siempre tienen más dificultad de encontrar jugadores que encajen con el perfil demandado. Pero los bilbaíno han encontrado en Sem Westerveld una oportunidad para reforzar la meta vasca. En esta ocasión, la Real Sociedad les otorga las llaves para ir a por su fichaje, puesto que el portero es hijo de un ex cancerbero del cuadro donostiarra. El meta nació en San Sebastián cuando su padre, Sander Westerveld, defendía la portería de la Real Sociedad.

El actual portero del AZ Alkmaar cumple contrato con el cuadro neerlandés cuando finalice la temporada. Por este motivo, el Athletic Club ha anotado su nombre en la lista de deseos de cara al próximo curso. Sem Westerveld, según apunta el diario neerlandés De Telegraaf, habría suscitado el interés del Athletic para la próxima temporada. El meta, pese a pertenecer al AZ Alkmaar, ha jugado esta temporada cedido en el MVV Maastricht de la segunda categoría neerlandesa. En el conjunto neerlandés, el meta ha jugado un total de 38 partidos en los que ha encajado 73 goles. Además, el hijo del ex portero de la Real Sociedad ha mantenido la portería a cero en 6 ocasiones.

El neerlandés cumple con la filosofía del Athletic al haber nacido en San Sebastián. Sem Westerveld lo hizo mientras su padre era portero de la Real Sociedad. Este dato facilita el traspaso del portero del AZ Alkmaar, siendo la Real Sociedad, su eterno rival, el club que entrega las llaves de un fichaje al Athletic Club. Sander Westerveld estuvo cuatro años en Anoeta, y uno cedido en el Mallorca.

La situación de la portería del Athletic Club de cara al mercado de fichajes

Este repentino interés del Athletic por Sem Westerveld llega de cara a un verano dónde la portería zarandeará el mercado de fichajes rojiblanco. En la agenda de la nueva directiva del Athletic Club aparecen los nombres de Agirrezabala y Álex Padilla. El meta cedido en el Valencia apunta a abandonar el club en el mercado de fichajes. Su cesión en Mestalla, a pesar de la lesión, ha sido un salto de calidad para el meta vasco. Mostrándose al mundo, el arquero no está por la labor de volver al Athletic Club a la sombra de Unai Simón, que seguirá siendo el titular indiscutible. Agirrezabala tiene contrato con el Athletic Club hasta 2027, aunque el club se guarda una opción unilateral para renovarlo hasta 2029. Su nombre es el que suena con más fuerza para salir del club.

En el otro lado de la balanza está Álex Padilla. El internacional mexicano salió cedido del conjunto vasco rumbo a Pumas en busca de minutos. Con la salida de Agirrezabala, el portero regresó al Athletic Club para cumplir con la función que ejercía el de Errenteria. Esta temporada, Álex Padilla tan solo ha jugado en la Copa del Rey, alcanzando las semifinales de dicha competición. El portero está en auge y seguir en la sombra de Unai Simón supone un frenazo en su carrera deportiva.