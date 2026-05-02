Ernesto Valverde habla de "insistir" en el Athletic Club con Nico Williams

El técnico del cuadro vasco comentó la "liberación" que supuso el triunfo en el que fue su choque número 500 dirigiendo a los leones

El Athletic Club tenía este sábado una prueba de fuego en su visita a Mendizorroza para medirse a un Deportivo Alavés que también se lo jugaba todo para seguir peleando por la permanencia en LaLiga EA Sports. Tuvo el Athletic Club dos partidos muy diferentes en la primera y segunda mitad. En el segundo acto, un gran gol de Sancet para hacer el 2-2 y un doblete de Nico Williams supusieron un triunfo liberador para el Athletic.

Tras el encuentro, un Ernesto Valverde que cumplió su choque número 500 dirigiendo a los vascos, no escondió la importancia del gol de Nico Williams y el triunfo de los suyos para seguir mirando a Europa y olvidarse del descenso.

Nico Williams se reencuentra con el gol en el Athletic Club y Valverde pide insistir

Ernesto Valverde hizo un breve repaso de la temporada de Nico Williams con el Athletic Club y remarcó el tiempo que el internacional español ha estado fuera por lesión: "Nico Williams ha estado fuera durante mucho tiempo; a pesar de que ha jugado, ha estado fuera mucho tiempo. Pero una cuestión, evidentemente: lo que queremos siempre es que reaparezca Nico Williams y nos solucione un partido. Y, al final, él también requiere su tiempo de estar con el equipo, de volver a coger la onda. Pero el jugador que es Nico Williams todos lo sabemos cuando está bien y sabemos lo que nos da. Lo que pasa es que hay que insistir".

Prosiguió Ernesto Valverde hablando de la complicada campaña en general del equipo teniendo que usar a jugadores del filial en Champions League: "Llevamos una temporada difícil, con muchas situaciones con jugadores de baja, jugando partidos. Hemos terminado jugando partidos de Champions con jugadores del B, con dificultades para hacer nuestra defensa por muchas lesiones".

La victoria en su partido 500 con el Athletic Club

Ernesto Valverde no escondió la liberación que supuso el triunfo de este sábado ante el Alavés en el choque número 500 al frente de los leones: "Somos el Athletic, parece que lo tienes hecho y no tienes nada hecho, y nadie de los que hay aquí sabe lo que se sufre ahí abajo con una situación de estas; además, un equipo que es el tuyo, como es el Athletic, y lo que han sufrido los jugadores, el cuerpo técnico y todos. Por eso ha sido una liberación increíble para nosotros este partido. Y, bueno, coincide además con los 500 partidos, que para mí es un día muy feliz, desde luego".

Por último Valverde apostó por ir partido a partido para ver hasta dónde puede llegar un Athletic Club que está con opciones de jugar competición europea el próximo curso: "De lo que se trata, desde luego, como siempre, es de intentar ganar el próximo partido. Tenemos el siguiente partido en casa contra el Valencia y nuestra intención es ir a ganar y ver hasta dónde podemos llegar. Es verdad que, vuelvo a decir, llevamos una temporada difícil, pero hay mucha igualdad. Vamos a intentar, desde luego, dar alegrías a nuestra gente, como lo que ha sido hoy. Creo que la necesitábamos todos por el año que llevamos todos, incluida nuestra afición".

El Athletic Club y un calendario 'sencillo' sobre el papel

El cuadro de Valverde recibirá la próxima semana al Valencia de Corberán con los ches jugándose la permanencia y muy tocados tras caer ante el Atlético de Madrid. Luego viajarán a Cornellá para medirse al Espanyol. En la penúltima jornada se las verán en casa ante un Celta de Vigo que podría llegar jugándose sus opciones europeas y cerrarán la temporada en el Bernabéu ante un Real Madrid que no se debería estar jugando nada ya.