Maroan Sannadi vuelve a quedarse en tierra

El delantero del Athletic, que superó una larga lesión de menisco y reapareció hace un mes, ha dejado de entrar en las convocatorias para los últimos cuatro partidos por decisión técnica

El Athletic Club se enfrenta este sábado al Alavés en Mendizorroza con la intención de volver a engancharse a la lucha por los puestos que dan acceso a competición europea, de los que tan sólo le separan tres puntos, pero al mismo tiempo Valverde sabe que con 41 puntos no puede despistarse pues por abajo son muchos los equipos que están ganando.

Por eso mismo Ernesto Valverde ha decidido llevarse hasta Vitoria a todos los jugadores disponibles, dejando en Bilbao tan solo a Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi. El delantero del Athletic, que reapareció fugazmente frente al Getafe el pasado 5 de abril jugando 19 minutos tras una grave lesión de menisco que le obligó a pasar por el quirófano y superar una larga recuperación que ha tenido cinco meses fuera de los terrenos de juego, ha vuelto a desaparecer de las listas de convocados y no por nada relacionado con una posible lesión, sino por decisión técnica.

Así lo ha reconocido Ernesto Valverde en la rueda de prensa de hoy, después de que el delantero vitoriano no haya sido convocado en los últimos tres partidos de LaLiga frente a Villarreal, Osasuna y Atlético de Madrid, más de el de este sábado ante el Alavés. "Él se está recuperando bien de la operación. Simplemente es una cuestión de optar por unos u otros jugadores. Ahora tenemos muchos jugadores, de hecho, vamos 24 porque tenemos algunos con pequeñas molestias, pero no pasa nada con Maroan. Simplemente estoy optando por otros jugadores", ha explicado con naturalidad el 'Txingurri'.

Regresan Lekue y Jauregizar

Los regresos de Mikel Jauregizar e Iñigo Lekue son las dos novedades entre los convocados por Ernesto Valverde. Jauregizar vuelve después de cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas la pasada jornada frente al Atlético de Madrid, mientras que Lekue lo hace tras ser uno de los descartes por decisión técnica para esa cita en el Metropolitano.

De esta forma, la lista de convocados de 24 jugadores para enfrentarse este sábado al Alavés está compuesta por: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yeray, Areso, Laporte, Lekue, Yuri, Adama Boiro, Vesga, Sancet, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez, Rego, Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Nico Serrano, Robert Navarro e Izeta.

La expedición rojiblanca viajará a Vitoria este mismo sábado, a las 10:30 horas en autobús desde Lezama y llegará, aproximadamente, a las 11:30 horas al hotel Lakua Vitoria.